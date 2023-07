Kolejne przykre konsekwencje spadku z Ekstraklasy. Gwiazda ligi opuszcza Wisłę Płock, wszystko przesądzone

„Wisła Płock żegna się z Dominikiem Furmanem. Na mocy uchwały PZPN po spadku do niższej klasy rozgrywkowej jego kontrakt został rozwiązany. Dziękujemy za wieloletnie reprezentowanie naszych barw i życzymy powodzenia w przyszłości.”- napisała na swoim Twitterze płocka drużyna.

Defensywny pomocnik trafił do Wisły po raz pierwszy w lipcu 2016 roku na początku na zasadzie wypożyczenia, a potem transferu definitywnego z francuskiej Toulouse. W 2020 odszedł do tureckiego Genclerbirligi, by już po roku wrócić do Płocka. Teraz jego przygoda znowu się kończy. W zeszłym sezonie w barwach „Nafciarzy” Furman rozegrał 33 mecze, w których zanotował cztery asysty.

Wychowanek Legii Warszawa uzbierał na koncie już 267 meczów w Ekstraklasie. Próbował również swoich sił na zachodzie, ale nie zdobył uznania w oczach trenerów. Łącznie uzbierał jedynie pięć meczów we francuskiej Ligue 1 oraz jeden w Serie A. W zeszłych rozgrywkach nie udało mu się uchronić Wisły przed spadkiem, co teraz poskutkowało zakończeniem współpracy.