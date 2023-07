Korona czy Śląsk? Interesujące zakończenie inauguracyjnej kolejki PKO BP Ekstraklasy

Kursy TOTALbet: Korona Kielce – Śląsk Wrocław

Korona Kielce od kilku lat, na początku każdego sezonu typowana jest jako jeden z głównych kandydatów do spadku i w tym roku nie jest inaczej. Dość powiedzieć, że kurs na taki rozwój wypadków w TOTALbet wynosi 3.00 – mniejsze szanse na utrzymanie zdaniem legalnego polskiego bukmachera ma jedynie trójka beniaminków (Puszcza, Ruch, ŁKS) oraz Stal Mielec. Z drugiej strony „Scyzoryki” pod wodzą Kamila Kuzery prezentowały się na wiosnę bardzo pozytywnie, w niezłym stylu zapewniając sobie utrzymanie. Jeśli zespół dowodzony przez 40-latka utrzyma ten pozytywny trend, ligowy byt powinien zapewnić sobie zdecydowanie wcześniej. Inna sprawa, że z racji skromnego budżetu kieleccy działacze nie mogli specjalnie poszaleć na rynku transferowym. Potencjalnym hitem niewątpliwie może być transfer Adriana Dalmau. Doświadczony napastnik ma naprawdę ciekawe CV, w minionych latach występował bowiem m.in. w Mallorce, Heraclesie Almelo czy Utrechcie. Ostatnie rozgrywki 29-latek spędził w barwach Alcorcon, dla którego w 38 spotkaniach zdobył 9 bramek. Do Kielc Hiszpan przeniesie się na zasadzie wolnego transferu. Oprócz Dalmau interesująco wyglądają także nowe nabytki w postaci wypożyczonego z Rakowa Częstochowa młodego golkipera Xaviera Dziekońskiego czy środkowego pomocnika rodem z Belgii – Martina Remacle’a (w przeszłości m.in. Torino U19, FC Botosani czy Universitatea Cluj). Jeśli ci zawodnicy odpowiednio wpasują się do zespołu, Korona może w tym sezonie zaskoczyć niejednego eksperta. Czy tak w istocie się stanie? Trudno powiedzieć, pierwszy test złocisto-krwistych czeka już w najbliższy poniedziałek, gdy na własnym stadionie zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Zdaniem TOTALbet szanse na zwycięstwo są dość wyrównane, choć legalny polski bukmacher nieznacznie więcej płaci za triumf gości. Kurs na wygraną Śląska wynosi bowiem 2.92, w przypadku Korony jest to z kolei 2.54.

We Wrocławiu doszło natomiast do sporych ruchów kadrowych, a najgłośniejszym bez wątpienia okazało się odejście Johna Yeboaha. Urodzony w Niemczech zawodnik był w minionych rozgrywkach zdecydowanie najjaśniejszym punktem wrocławskiej ekipy, notując we wszystkich rozgrywkach 13 goli i 2 asysty. Długo wydawało się, że 23-latek odejdzie za granicę, ale dość nieoczekiwanie walkę o jego podpis wygrał Raków Częstochowa, który zapłacił za zawodnika ok. 1,5 mln euro. Trzeba przy tym podkreślić, że włodarze Śląska nie zamierzali próżnować, do klubu trafiło bowiem kilku interesujących zawodników. Największe nadzieje bez wątpienia wiązane są z 29-letnim Kennethem Zohore. Duński napastnik przed laty uważany był za duży talent, dość powiedzieć, że jeszcze 3 lata temu West Bromwich Albion zapłacił za niego blisko 9 mln euro! Rozwój Duńczyka bardzo mocno wyhamowały jednak urazy, przez które nie potrafił wrócić do dawnej formy. Ostatnie pół roku Zohore spędził w rodzimym Odense BK, w barwach którego wystąpił zaledwie czterokrotnie, nie zdobywając ani jednej bramki. Oprócz niego do Wrocławia przybyli także Burak Ince (Arminia Bielefeld), Mateusz Żukowski (Glasgow Rangers) oraz Aleks Petkov (Arda Kardzhali). Na papierze wzmocnienia te wyglądają interesująco, otwarta pozostaje natomiast kwestia, jak nowi gracze wpasują się do zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę. 45-letni szkoleniowiec znany jest z ogromnej ambicji i wydaje się mało prawdopodobne, aby pod jego wodzą Śląsk po raz kolejny zmuszony był do walki o utrzymanie. Pierwszą okazję do zaprezentowania swoich umiejętności ekipa z Dolnego Śląska będzie miała w poniedziałek, gdy na inaugurację zmierzy się na wyjeździe z Koroną Kielce. Choć wg TOTALbet faworytem będą gospodarze, wrocławianie absolutnie nie są w tym starciu bez szans.

