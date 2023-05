Kosta Runjaić o planie na Śląsk. Trener Legii mówi o jasnej stronie mocy, podtrzymaniu serii w stolicy

Muszą wspiąć się na wyżyny ze Śląskiem

W tym sezonie Legia świetnie spisuje się w meczach na własnym stadionie. Jako jedyna w ekstraklasie nie przegrała żadnego spotkania w Warszawie. Wygrała za to jedenaście razy, a pięć razy padł remis. Jak będzie w rywalizacji ze Śląskiem? - Chcemy wygrać mecz niezależnie od planów przeciwnika - zadeklarował trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez klubowy portal. - Wszystkie drużyny, z którymi realizujemy są wyjątkowo zmotywowane na mecz z nami. Często przeciwko nam grają swoje najlepsze spotkania w sezonie. Śląsk ma solidny zespół i będzie to trudny mecz. Musimy wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i wygrać to spotkanie - zapowiedział.

Wszyscy wkładają w pracę wiedzę i serce

Dla szkoleniowca warszawskiego klubu ważne jest podtrzymanie serii na Łazienkowskiej. - Chcemy w tym spotkaniu podziękować kibicom za ich fenomenalny doping, nieustanne wsparcie i okazać wdzięczność za to, że są - argumentował. - Jeśli uda nam się zachować status niepokonanych na własnym boisku, to wzrost zdobyczy punktowej w porównaniu do poprzedniego sezonu będzie bliski pięćdziesięciu procentom. Pokazałoby to, że udało nam się przejść z ciemnej strony na jasną stronę mocy. Nasza pozycja jest dowodem, że jeśli wszyscy w klubie wkładają w swoją pracę wiedzę i serce, to daje to efekty. Każdy jest zobowiązany do tego, aby wspiąć się na wyżyny i zakończyć sezon zwycięstwem - podkreślił trener Runjaić, cytowany przez media stołecznej drużyny.

