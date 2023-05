Legia Warszawa zatrzyma gwiazdy ekstraklasy? "Rozmowy są prowadzone"

Kontakty wspomnianego duetu kończą się wraz z końcem sezonu. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że odejdą z Legii. Kapitan Josue mówił, że decyzję o tym, czy zostanie na Łazienkowskiej podejmie po wygraniu Pucharu Polski. Jednak nie sprecyzował dokładnie, kiedy zamierza o tym poinformować. W tym sezonie Portugalczyk miał ogromny wpływ na wyniki zespołu. Strzelił 12 goli, miał pięć asyst. Trudno wyobrazić sobie grę Legii bez niego. Filip Mladenović nie zagra do końca sezonu po tym jak został zdyskwalifikowany za uderzenie rywali po finale Pucharu Polski. Jaka zatem przyszłość czeka Portugalczyka i Serba w warszawskiej drużynie? Czy jest szansa na to, że przedłużą kontakty i w nowym sezonie dalej będą piłkarzami Legii? - Rozmowy z Filipem Mladenoviciem i Josue są prowadzone - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Zmierzają w dobrym kierunku, ale nie są sfinalizowane. Nie chcę teraz zabierać oficjalnego stanowiska. Nie wydaje mi się, aby to wydarzyło się w najbliższych dniach - zastrzegł szkoleniowiec wicemistrza Polski, cytowany przez oficjalny portal z Łazienkowskiej.

Sonda Czy Josue z Legii to najlepszy piłkarz ekstraklasy? Tak, nikt nie może się z nim równać Nie, bez przesady Jest dobry, ale czy najlepszy?

