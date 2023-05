Problemy Legii Warszawa na finiszu sezonu. Co ze zdrowiem kluczowych piłkarzy wicemistrza?

Szkoleniowiec Legii w meczu ze Śląskiem będzie musiał sobie poradzić bez pięciu piłkarzy. Powodem absencji zawodników są urazy. Mimo problemów trener Kosta Runjaić jest przekonany, że jego podopieczni wykażą przewagę na wrocławskim zespołem. - Sytuacja kadrowa jest daleka od idealnej - powiedział trener Kosta Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Jednak musimy sobie z takimi problemami radzić. Szczególnie, gdy chcemy grać w europejskich pucharach. W końcówce sezonu jest to sytuacja normalna, że nie wszyscy są gotowi. Yuri Ribeiro i Artur Jędrzejczyk wrócą do kadry meczowej. Jurgen Celhaka w ostatniej kolejce skręcił staw skokowy. Próbowaliśmy go jeszcze postawić na nogi, ale nie zagra ze Śląskiem. Z trybun mecz będą też oglądać Bartosz Kapustka, Fiip Mladenović, Tomas Pekhart i Mattias Johansson - przyznał szkoleniowiec stołecznego klubu.

