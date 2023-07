Kosta Runjaić o rywalu z Kazachstanu. Trener Legii zwrócił uwagę na kluczowych piłkarzy, padły słowa o odpowiedzialności

Muszą zagrać odpowiedzialnie

W poprzednim sezonie Ordabasy Szymkent sięgnął po Puchar Kazachstanu. W obecnej edycji zespół prowadzi w tamtejszej ekstraklasie. - To bardzo mocna drużyna, kandydat do zdobycia tytułu - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej w Kazachstanie, którego wypowiedź zacytował klubowy portal Legii. - Po siedemnastu meczach mają trzynaście zwycięstw, trzy remisy i jedną porażkę. Musimy zagrać w odpowiedzialny sposób. Wiemy, jak chcemy się zaprezentować - stwierdził.

Muszą uważać na ten duet

Szkoleniowiec scharakteryzował zespół z Kazachstanu. Wskazał liderów tego zespołu. - Skrzydłowy Umarow to zawodnik, na którego z pewnością trzeba uważać - wymieniał. - Kapitan Tagybergen to bardzo groźny gracz. Cechuje go dobry strzał z dystansu. Ordabasy to niebezpieczna drużyna, na którą będziemy musieli uważać. Dla Legii to historyczny mecz, bo pierwszy w Lidze Konferencji. Chcemy wygrać, ale gospodarze także mają taki cel - przekonywał trener Runjaić, cytowany przez klubowe media.

