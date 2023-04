Ksiądz przełożył wielkanocną mszę z powodu meczu! Poszedł na rękę wiernym, niezwykły gest

Trener Pogoni o rzucie karnym Grosickiego w meczu z Lechem: „Jeśli zrobi to jeszcze raz, to go... zabiję"

Mecz Puszczy z Wisłą jest wyjątkowy nie tylko ze względu na lokalne sympatie. Obie te drużyny są w czołówce Fortuna 1. Ligi i walczą o awans do Ekstraklasy. Po 25 kolejkach krakowianie zajmują trzecie miejsce z dorobkiem 45 punktów i przy zwycięstwie wyprzedzą drugi Ruch Chorzów, zajmując pozycję premiowaną awansem do elity. Gospodarze z Niepołomic są piąci ze stratą pięciu oczek do Wisły i mogą otwarcie myśleć o co najmniej udziale w barażach dla zespołów z miejsc 3-6. Muszą jednak punktować do końca sezonu. Co więcej, Puszcza właśnie meczem w Wielką Sobotę będzie świętować stulecie istnienia klubu. Piłkarze zagrają m.in. w specjalnych koszulkach stylizowanych na tych sprzed stu lat, a hit 1. ligi cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Nawet pomimo świątecznego terminu.

Ksiądz przełożył wielkanocną mszę z powodu meczu Puszcza - Wisła Kraków

Wszystkie bilety na mecz zostały sprzedane, a na stadionie w Niepołomicach pojawi się komplet ok. 2 tysięcy kibiców. Wagę tego spotkania dla lokalnej społeczności zrozumiał nawet proboszcz miejscowej parafii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, znajdującej się przy rynku w Niepołomicach. Jak informuje "Gazeta Krakowska", ksiądz specjalnie dla kibiców przełożył godzinę Wigilii Paschalnej, by ta nie kolidowała z meczem!

Starcie Puszczy z Wisłą rozpocznie się o 17:30, a msza w kościele ma zacząć się o 20:30. Oznacza to, że kibice będą mogli udać się na nabożeństwo wielkanocne bezpośrednio po meczu. Z tak wielkim wsparciem niepołomiczanie postarają się o przerwanie znakomitej serii "Białej Gwiazdy". Wisła wygrała wszystkie 7 meczów ligowych w tym roku. Już w Wielką Sobotę okaże się, czy Puszczy jako pierwszej uda się urwać punkty podopiecznym Radosława Sobolewskiego. W poniższej galerii zobaczysz, jak do Wielkanocy szykują się polskie gwiazdy sportu: