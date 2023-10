Ktoś to w końcu musiał powiedzieć! Znakomity trener podzielił się jasną opinią w sprawie VAR, było gorąco

To on był ostatnio bohaterem Śląska, będzie gwiazdą ligi? "Dobrze się na niego patrzy"

Nie zgadniecie, co zrobił Marco Burch przed transferem do Legii. Szwajcar zdradził jaką ma pasję

Marco Burch wyjawił dlaczego postawił na Legię. To zdecydowało o transferze Szwajcara

Co go przekonało?

W meczu Górnika z Zagłębiem Lubin sędzia Wojciech Myć dwukrotnie wzywany był przed ekran telewizyjny przy linii bocznej, i dwukrotnie na podstawie zapisu wideo zmieniał swoje boiskowe decyzje podejmowane w trakcie gry. W obu przypadkach oznaczało to anulowanie trafień: z protokołów wykreślono gole Aleksa Ławniczka (Zagłębie) i Kamila Lukoszka (Górnik).

Z aptekarską nadgorliwością rozjemców nie chciał pogodzić się opiekun zabrzan. - Mam pretensje do sędziów. Takie bramki powinno się uznawać – Jan Urban nie po raz pierwszy apeluje o uszanowanie „ducha gry”. - Gdyby nie minimalny spalony zawodnika dokonującego „wybloku” mojego obrońcy, gol dla Zagłębia powinien być uznany! - mówił o sytuacji z doliczonego czasu gry w I połowie.

Jeszcze większe – co zrozumiałe… - emocje wzbudziła u niego sytuacja, po której arbiter anulował trafienie jego podopiecznego. - Zrobił to, bo Lukoszek trzymał rękę na plecach zawodnika Zagłębia. Ale przecież VAR nie jest w stanie ocenić, z jaką siłą się to odbywało i czy mogło spowodować upadek przeciwnika – denerwował się Urban.

Odwoływał się też do doświadczeń z… koszykówki. - W NBA zawodnik, kryjąc przeciwnika, ma rękę na jego plecach. I nikt z tego tytułu nie odgwizduje faulu! - podkreśla szkoleniowiec Górnika, wskazując na oczywiste wady wideoweryfikacji. - Skutek stosowania VAR-u jest taki, że kiedy zawodnik czuje rękę rywala na plecach, natychmiast się przewraca. Kamera zaś zawsze pokaże: został popchnięty, choć samo dotknięcie tych pleców wcale nie musi oznaczać przewinienia! - grzmiał trener zabrzan.

Po porażce 0:2 jego zespół spadł „pod kreskę” ligowej tabeli, zajmuje w niej 16. miejsce. W niedzielę o 12.30 „górnicy” zagrają we Wrocławiu z liderem ekstraklasy.

Sonda Czy VAR jest potrzebny w futbolu? Tak, dzięki niemu wyniki są sprawiedliwe Nie, sędziowie wciąż podejmują błędne decyzje Nie mam zdania