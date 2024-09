Kultowy napastnik GieKSy przed śląskim klasykiem w Zabrzu z mocnym spostrzeżeniem na temat gwiazdy. Walnął prosto z mostu

Górnik zbliża się do czerwonego światła, więc Jan Urban… zatęsknił za tymi zawodnikami

Choć sobotnich rywali w tabeli dzieli tylko punkt (na korzyść GKS-u), nastroje kibiców obu drużyn są mocno odmienne. W Zabrzu „Torcidzie” trudno się pogodzić z trzema ligowymi porażkami z rzędu. Zresztą nie tylko jej: Lukas Podolski też jest nieco rozczarowany. W Katowicach z kolei – mimo porażki w Lubinie (0:1) i straconych w doliczonym czasie gry na rzecz Widzewa dwóch punktach (2:2) – fani doceniają dorobek beniaminka, w tym zwycięstwo nad mistrzem z Białegostoku (3:1).

W obu drużynach problem jednak jest taki sam, a zdiagnozował go wspomniany wcześniej Marek Koniarek. - W przodzie brakuje kogoś, który by stwarzane okazje wykorzystywał i wbijał piłkę do bramki – mówi nam legendarny snajper z Bukowej. - Takiego – powiedziałbym - Janka Furtoka, albo może... Marka Koniarka – dodaje ze śmiechem.

„Koniara” – ze względu na kłopoty zdrowotne – nieczęsto spotyka się przy Bukowej. Pilnie jednak śledzi zmagania swych następców w szeregach GieKSy, a i na Górnika spogląda uważnie i z sympatią. Ale z i nader trzeźwym spojrzeniem, które czasami pozwala mu sformułować być kontrowersyjne dla niektórych tezy.

Kultowy napastnik GieKSy z mocnym spostrzeżeniem na temat gwiazdy. Walnął prosto z mostu

- To jest wielka osobowość – tak Koniarek mówi o Lukasie Podolski. - W GKS-ie nie ma dziś lidera mentalnego na miarę Poldiego – dodaje, oczywiście doceniając też klasę sportową mistrza świata. - To wielki piłkarz, wszyscy to wiemy – podkreśla nasz rozmówca. Ale potem ocenia już z chłodną głową obecną dyspozycję napastnika

- Kiedy patrzę na niego w tym sezonie, to czasami widać, że metryki się nie oszuka… - rzuca niespodziewanie Marek Koniarek. - Bo umiejętności to jedno; a bieganie i zasuwanie przez 90 minut w naszej ekstraklasie – coś zupełnie innego – były król strzelców ekstraklasy przypomina w ten sposób, że Podolski zbliża się już do czterdziestki! A fakty, przynajmniej na razie, każą mocno zastanowić się nad słowami Koniarka. O ile w zeszłych sezonach Podolski skrzętnie gromadził na swym koncie gole dla Górnika i asysty przy trafieniach kolegów, o tyle w tym obecnym w obu klasyfikacjach jeszcze liczniki jeszcze nie drgnęły…

Okazja do zmiany tego stanu rzeczy – już za kilka godzin. Początek meczu Górnik – GKS Katowice na Arenie Zabrze w ramach 9. kolejki ekstraklasy – w sobotę o godz. 20.15. Transmisja w Canal+ Sport 3.