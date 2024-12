Jagiellonia wykonała zadania w Pucharze Polski, zrobiła to w dziesięć minut! Kapitan Jesus Imaz tak napędzał mistrza Polski [WIDEO]

- Mój tato to najwierniejszy kibic Bartka! - mówi „Super Expressowi” ojciec golkipera Lecha, Piotr. - Kiedy syn grał w GKS-ie Katowice, był na wszystkich jego meczach domowych. Wspólnie jeździliśmy też do Mielca w okresie występów Bartka w Stali. A teraz często zaglądamy do Poznania. I oczywiście jesteśmy na śląskich stadionach, kiedy przyjeżdżają tam lechici – dopowiada nasz rozmówca.

Senior rodu, pan Rufin, przed wieloma laty sam kopał piłkę w ówczesnej 3. lidze, w katowickim klubie o nazwie Ligocianka. Piotr Mrozek, dziś trener czwartoligowej Polonii Łaziska Górne, jako piłkarz doszedł do ligi drugiej (Szczakowianka Jaworzno). A familijny piłkarski „osesek” dziś jest w ekstraklasie, i na zgrupowaniach reprezentacji Polski!

- Piłka w domu była zawsze. I nie tylko piłka, ale też… szaliki. Najpierw ja je przywoziłem Bartkowi z trenerskich staży, potem on sam zaczął je zbierać przy okazji pobytów na sprawdzianach w różnych klubach – dodaje pan Piotr. Mrozkowi-juniorowi przyglądano się m.in. w Manchesterze United i Crystal Palace. Już jako bramkarzowi, choć wcześniej wolał bramki strzelać.

i Autor: archiwum rodziny Mrozków Rufin Mrozek, Bartosz Mrozek, Piotr Mrozek

Między słupkami stanął zaś za sprawą wspomnianego dziadka. - Nie mogłem wtedy pojechać z dzieciakami na turniej Deichmanna, więc zespołem opiekował się mój ojciec. Nasz bramkarz się rozchorował, trzeba było szukać nowego. „Mogę obiecać, że ten, który pójdzie do bramki, nie zejdzie z boiska przez cały turniej” – rzucił wtedy tato w szatni. Bartek zgłosił się pierwszy i… tak już mu zostało! – tłumaczy Piotr Mrozek.

Dziś rodowity katowiczanin, którego w dzieciństwie tato i dziadek zabierali na trybuny śląskich aren do Katowic, Chorzowa czy Zabrza, zagra przy Roosevelta. To szczęśliwy dla niego obiekt: w barwach Stali wygrał tu 3:1, a z Lechem zremisował 0:0. Czy podtrzyma tę passę gier bez porażki?

Początek meczu 18. kolejki ekstraklasy pomiędzy Górnikiem i Lechem Poznań w Zabrzu w piątek o godz. 20.30. Transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport 4K Ultra HD

🔜 Mecz w Zabrzu pic.twitter.com/f2A2EvihIq— Lech Poznań (@LechPoznan) December 4, 2024