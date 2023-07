Lech Poznań sięga po kadrowicza, grał w Lidze Mistrzów. Wspiera go zjawiskowa piękność z... Polski!

Papszun będzie pracował w Ekstraklasie? Zadziwiająca deklaracja, to może zmienić wszystko, "chętnie skorzystam"

Dojdzie do sensacji?

Zagrał z Polską na Narodowym

Ostatnio do poznańskiej drużyny dołączył lewy obrońca Elias Andersson z Djurgardens. Szwed podpisał umowę na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. To nie koniec transferów w Lechu. Kolejnym nabytkiem będzie stoper Miha Blażić. To doświadczony reprezentant Słowenii, który w dorobku ma 25 występów. Grał w Lidze Narodów, czy meczach eliminacji EURO i mistrzostw świata. M.in. z Polską na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwoni wygrali wtedy 3:2.

Jerzy Dudek o postawie Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. „Mam wrażenie, że w kadrze jest często...”

Rywalizował w Lidze Mistrzów i Europy

Ostatnio był piłkarzem francuskiego Angers, z którym spadł z Ligue 1. Może pochwalić się występami w Ferencvarosie Budapeszt, gdzie spędził pięć lat i cztery razy był mistrzem. Z węgierskim klubem miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów. Rywalizował m.in. z takimi gigantami jak Barceloną czy Juventus Turyn. Ponadto doświadczenie zbierał w Lidze Europy.

Arkadiusz Milik przebudzi się w Juventusie? Były kadrowicz o przyszłości gwiazdy reprezentacji Polski

Polska miłość

6 lipca będzie przechodził badania medyczne. Jeśli z jego zdrowiem będzie wszystko w porządku, to podpisze dwuletni kontrakt z Kolejorzem. Co ciekawe, Słoweniec związany jest z Polką. Jego narzeczoną jest Weronika Marzęda. Para niedawno się zaręczyła.

Maik Nawrocki wprost o celu na nowy sezon. Jasna deklaracja gwiazdy Legii

ℹ️ Stoper Miha Blažič właśnie wylądował w Polsce i jutro z samego rana rozpocznie testy medyczne. Jeśli nie będzie przeciwskazań, to podpisze dwuletni kontrakt z Lechem Poznań. pic.twitter.com/BpLyiXia2S— Lech Poznań (@LechPoznan) July 5, 2023