Lech upokorzony w Szczecinie. Pogoń odprawiła „Kolejorza” z bagażem pięciu goli! [WIDEO]

Znakomity mecz rozegrał sprowadzony nieco ponad miesiąc temu Fredrik Ulvestad (31 l.). Norweg otworzył wynik strzałem głową po dośrodkowaniu z rogu Kamila Grosickiego. Później wziął się za podawanie piłki kolegom. Najpierw idealnie obsłużył Alexandra Gorgona, a 6. min później podał do Wahana Biczachczjana który wyjątkowo, bo prawą nogą, strzelił obok Bartosza Mrozka. W przerwie szkoleniowiec Lecha dokonał dwóch zmian, ale jeśli poznaniacy myśleli o odrobieniu strat, to szybko zostali sprowadzeni na ziemię. W 47. min Bartosz Mrozek obronił strzał Leo Koutrisa, ale „Grosik” głową dobił piłkę do siatki.

Nic nie dały kolejne zmiany dokonywane przez szkoleniowca Lecha, natomiast wybory Jensa Gustafssona przyniosły efekt. Pogoń nie pozwoliła rozpędzić się gościom, a sama okrasiła piękny wieczór jeszcze jednym golem. W ostatniej minucie meczu po akcji dwóch rezerwowych Adriana Przyborka i Mariusza Fornalczyka, sytuację sam na sam z bramkarzem wykorzystał ten drugi. Portowcy odzyskali zaufanie kibiców po porażce z Legią, a piłkarze Lecha nie mogli uwierzyć w to co się stało.

- Nie jest przyjemnie stracić 5 bramek , ale ja wiem jak to jest, bo zdarzało się w mojej karierze - powiedział po meczu dla Canal + kapitan Lecha, Radosław Murawski. - Sami sobie zawiniliśmy. Jesteśmy wszyscy wkurzeni ale najlepszymi przeprosinami będzie wygranie kolejnego meczu i danie radości naszym kibicom – dodał.

