Legia bez litości, zdemolowała Zagłębie. Dwa gongi w cztery minuty, a potem kapitan Josue postawił stempel [WIDEO]

Koszmarny kiks bramkarza Zagłębia

Wicemistrzowie Polski rozpoczęli zawody w imponującym stylu. Potrzebowali czterech minut, aby strzelić dwa gole. Najpierw na strzał z dystansu zdecydował się Rafał Augustyniak. Wydawało się, że uderzenie obrońcy nie sprawi bramkarzowi Zagłębia żadnych problemów. Tymczasem Szymon Weirauch zachował się koszmarnie. Chciał złapać piłkę, lecz ta wyślizgnęła mu się z rąk i ku jego rozpaczy wpadła do siatki! Młody golkiper nie mógł uwierzyć w to, co się stało.

Premierowe trafienie Serba

Jednak to nie był koniec kłopotów bramkarza gospodarzy. Po chwili znów został puścił gola. Tym razem strzałem z pola karnego pokonał go Radovan Pankov. To premierowe trafienie Serba w barwach warszawskiej drużyny. Jednak ta sytuacja nie obciąża konto Weiraucha. Był bez szans. W kolejnych minutach Legia atakowała, ale Zagłębie się odgryzało. Kacper Tobiasz ładnie wybronił m.in. jeden ze strzałów, ale w innej sytuacji popełnił błąd, gdy zagrał do rywala. Wprawdzie gospodarze strzelili gola, ale sędzia go nie uznał, ze względu na pozycję spaloną.

Kapitan Josue dobił Zagłębie

Po przerwie warszawski zespół kontrolował przebieg meczu. Po godzinie gry sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką przez Bartłomieja Kłudkę. Kapitan Josue nie zmarnował „jedenastki” i w ten sposób przypieczętował efektowne zwycięstwo. To szósta bramka Portugalczyka w rozgrywkach.

Slisz nie miał sentymentów

Legia mogła jeszcze pokusić się o kolejnego gola, ale okazji nie wykorzystał m.in. Paweł Wszołek. Tymczasem Zagłębie do końca walczyło o honorowe trafienie, ale nie udało się podopiecznym trenera Waldemara Fornalika przebić przez defensywę stołecznej drużyny. - Sentymenty odkładamy na drugi plan - powiedział Bartosz Slisz, który ma za sobą występy w Zagłębiu. - Skupiamy się na naszej grze, bo wiemy, jak potrzebne są nam punkty. Ważne były te szybko zdobyte bramki. To wtedy mecz ułożył się pod nas - tłumaczył pomocnik Legii w rozmowie w Canal+ Sport.

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa 0:3

Bramki:

0:1 Rafał Augustyniak 2. min, 0:2 Rodovan Pankov 4. min, 0:3 Josue 64. min (rzut karny).

Żółta kartka:

Juergen Elitim (Legia Warszawa)

Sędziował: Piotr Lasyk. Widzów: 6 235

Zagłębie Lubin: Szymon Weirauch – Bartłomiej Kłudka, Bartosz Kopacz, Aleks Ławniczak, Luis Mata – Mateusz Wdowiak (83. Damjan Bohar), Damian Dąbrowski, Tomasz Makowski (60. Marko Poletanovic), Serhij Bułeca (83. Marek Mróz), Tomasz Pieńko (72. Kacper Chodyna) - Dawid Kurminowski (72. Juan Munoz)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Radovan Pankov (65. Artur Jędrzejczyk), Rafał Augustyniak, Steve Kapuadi - Paweł Wszołek (78. Gil Dias), Bartosz Slisz, Juergen Elitim (90. Filip Rejczyk), Patryk Kun – Josue (78. Igor Strzałek), Ernest Muci (90. Maciej Rosołek) – Blaz Kramer

