i Autor: Cyfrasport Marc Gual, Radosław Murawski

Szok w Poznaniu!

Legia odprawiła Lecha! Nieuznany gol, zmarnowany karny i dwie samobójcze bramki Kolejorza, co tam się wydarzyło! [WIDEO]

Trudno zrozumieć to, co wydarzyło się w hicie kolejki. Legia pokonała 2:1 Lecha na Bułgarskiej. W pierwszej części był nieuznany gol i zmarnowany rzut karny przez Legię, a także dwie samobójcze bramki gospodarzy - tak w skrócie wyglądała pierwsza połowa. to był koszmar Kolejorza. Gospodarze w końcówce zawodów zdołali strzelić honorowego gola. Wygrana Legii sprawia, że w ten sposób wraca do gry i wciąż liczy się w grze o europejskie puchary. Warszawski zespół wskoczył bowiem na podium.