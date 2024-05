Były kadrowicz o rozstaniu z Josue. Kto wypełni pustkę po kapitanie Legii?

Tak Radosław Majewski zaskoczył bramkarza, a potem gwiazdor Znicza zrobił to. Co za gol dla Motoru [WIDEO]

Podrywał zespół do walki

Portugalczyk dostarczył kibicom wielu niezapomnianych emocji. Zapamiętany będzie z wicemistrzostwa, Pucharu i Superpucharu Polski i występów w Lidze Konferencji. Jego kontrakt obowiązuje do końca rozgrywek i nie będzie przedłużony. - To bardzo zła wiadomość, bo to w końcu najlepszy piłkarz w zespole - tłumaczy nam Piotr Czachowski, który przed laty był związany z Legią. - Potrafi wiele, ciągnie za sobą zespół, podrywa go do walki. OK, w tym roku drużyna zawodzi, a Josue także nie jest w top formie, więc pewnie sobie tym nie pomaga - zaznacza.

To dlatego Marc Gual tak długo zawodził w Legii. W hicie kolejki z Lechem zagra jak na króla przystało?

Josue sobie poradzi, znajdzie klub

Josue nie ukrywał przywiązania do Legii. Deklarował, że chciały zostać w stołecznym zespole na kolejny rok. - Oczywiście, można z niego zrezygnować - komentuje Czachowski. - Tyle że on sobie poradzi, znajdzie klub. Nie sądzę, żeby miał z tym problem. Ktoś zawsze sięgnie po tak kreatywnego zawodnika. Ale czy tak łatwo będzie można go zastąpić? Nie wydaje mi się - twierdzi.

Maciej Śliwowski o „rozwalonej” Legii, zadziornym Josue, spiętym Gualu. Były as mówi o lalce Voodoo, tego trenera potrzeba w stolicy [ROZMOWA SE]

Nikt nawet na to nie wpadnie

Były napastnik Legii Marcin Mięciel także docenia piłkarski kunszt portugalskiego kapitana. - Josue poda piłkę w taki sposób, że nikt się tego nie spodziewa – w ten sposób niedawno Mięciel opisywał piłkarza na naszych łamach. - Nikt nawet na to nie wpadnie, że można popisać się takim zagraniem. Zawsze coś wymyśli, zrobi różnicę, wrzuci piłkę „na nos” - dodawał wtedy obrazowo.

Legia zdoła jeszcze uratować sezon i awansować do Europy? To ten moment zadecydował o obecnej sytuacji

Będzie jednym z liderów

Jak zatem Josue podejdzie do ostatnich spotkań w Legii i zaprezentuje się na finiszu ekstraklasy? - Jestem przekonany, że będzie jednym z naszych liderów w ostatnich meczach - tłumaczył trener Goncalo Feio podczas ostatniej konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Będzie robił wszystko jak najlepiej, prezentował najwyższy poziom. Będzie chciał wykonać misję najlepiej jak potrafi, oddając wszystko dla tego klubu. Jeżeli klub nie puścił oficjalnego potwierdzenia, to ja nie czuję się na siłach, aby to robić - odparł szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

Były reprezentant wprost o Josue, nic nie ukrywa, tak go opisał. Cała prawda o kapitanie Legii, ma rację?

