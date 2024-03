Legia przez to zawodzi w lidze i ucieknie jej tytuł? To z tym nie radzi sobie warszawski gigant

Przełamanie z Widzewem?

Legia miała w tym roku rozpocząć pościg za czołówką, ale jak na razie potyka się w każdym spotkaniu. Wprawdzie wygrała na wyjeździe z Ruchem, ale już kolejne trzy występy zakończyły się remisami. W lidze zajmują dopiero szóste miejsce, ze znaczą stratą siedmiu punktów do prowadzącego Śląska. W 24. kolejce przed Legią wyjazdowy mecz z Widzewem Łódź.

W Legii ciśnienie jest ogromne

Co jest problemem stołecznych piłkarzy? Może po prostu przerastają ich wymagania i oczekiwania? - Żeby być piłkarze Legii trzeba mieć umiejętności oraz charakter: to jest pewne - napisał Kamil Kosowski w felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego". - Nie chcę obrażać innych klubów, ale Wojskowi to nie Zagłębie, czy Stal, gdzie takiej presji nie ma. (...) Od legionistów kibice co roku oczekują mistrzostwa, więc to ciśnienie jest ogromne. Pytanie, czy tacy zawodnicy jak Marco Burch czy Steve Kapuadi, którzy do zespołu dołączyli zeszłego lata, potrafią udźwignąć to, co się dzieje wokół klubu - zaznaczył były pomocnik reprezentacji Polski.

