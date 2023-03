Legia ruszy w pościg za Rakowem? "Drugie miejsce będzie jak..."

To on ma być przyszłością Legii. Wicelider zatrzymuje utalentowanego piłkarza

Raków gra bardzo równo

Trener Jacek Magiera pochodzi z Częstochowy. Karierę zaczynał w Rakowie i w tym zespole debiutował w ekstraklasie. Później trafił do Legii, z którą odnosił sukcesy. - W ponad 100-letniej historii Legia to klub, który ma zapisane to, że zawsze walczy o mistrzostwo Polski - powiedział trener Jacek Magiera w programie "PKO Bank Polski Ekstraklasa raport". - Byłem w tym klubie 20 lat: po dziesięć jako zawodnik i jako trener. Samodzielnie jako trener zdobyłem mistrzostwo Polski, a jako piłkarz dwa razy cieszyłem się z tytułu. Wiem, co to znaczy dla warszawiaków i dla tego miasta. Jednak zdarzają się takie sezony, że ktoś wystrzeli, że ma równą formę jak na przykład Piast Gliwice w 2019 roku, co zostało uznane za dużą niespodziankę. W tym roku może się okazać, że mistrzostwo zdobędzie Raków Częstochowa. Wprawdzie zostało jeszcze sporo kolejek, ale jego przewaga jest duża, jeśli sięgnie po tytuł, to zasłużenie. Raków gra bardzo równo, zanotował tylko dwie porażki w sezonie, ma 17 wygranych. W ostatniej kolejce ta drużyna z punktu psychologicznego była w trudniejszej sytuacji niż Legia, która wcześniej wygrała. Przy ewentualnej porażce lidera w Szczecinie zrobiłoby się sześć punktów. Jednak Raków wygrał - wyznał.

Dla kibiców Legii drugie miejsce będzie porażką

Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę, jak drugie miejsce będzie odebrane w stolicy. - Dla kibiców Legii drugie miejsce będzie porażką - zaznaczył. - Dla każdego to drugie miejsce jest porażką, bo się przegrywa z tym najlepszym. Trzeba popatrzeć na to, jak Legia wyglądał w tamtym sezonie. Walczyła w dolnym rejonie tabeli. W tym sezonie od początku walczy oto, aby załapać się do europejskich pucharów. Cały czas trzeba mieć się na baczności. Każdy jeszcze będzie tracił punkty. Jeszcze wiele meczów, gdzie to wszystko się może zmienić. Prawda jest taka, że drużyna, która ma najsilniejszą kadrę i najmocniejszą głowę osiągnie w tym roku sukces i zdobędzie mistrzostwo Polski. Teraz najbliżej tego jest Raków. Dla mnie jako wychowanka, dla osoby, która tam uczyła się grać w piłkę, uczyła się chodzić, kopać na boisku, uzna to za wielki sukces dla częstochowskiego sportu - stwierdził trener Magiera.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin

