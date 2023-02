Legia ruszy w pościg za Rakowem? Tego musi wyzbyć się wicelider ekstraklasy

Nie można u siebie w taki sposób gubić punkty

W poprzedniej kolejce Legia nie wykorzystała szansy na to, aby dystans do Rakowa był mniejszy. Warszawska drużyna zremisowała na Łazienkowskiej 2:2 z Cracovią. - Legia przespała moment, w którym mogła doskoczyć do lidera – powiedział Marek Jóźwiak w rozmowie z naszym portalem. - Wygrana z Cracovią sprawiłaby, że może w Częstochowie byłoby większe ciśnienie, a Legia jeszcze bardziej uwierzyłaby w siebie. Nie można u siebie w taki sposób gubić punkty. Szacunek dla piłkarzy Cracovii, że mieli plan na to spotkanie, że walczyli, że byli agresywni, ale bramki zdobyli po katastrofalnych błędach gospodarzy. Stołeczny zespół popełnia je notorycznie. Tu jest problem - wytyka były defensor.

Zespół wciąż wraca do starych nawyków

Zwraca uwagę, że Legia musi być bardziej zdeterminowana. - Jeśli chcesz walczyć o tytuł, chcesz się zbliżyć do Rakowa, to musisz wykorzystywać takie sytuacje jak w ostatnim meczu, a nie grać przez dwadzieścia minut - wylicza. - Gdy Legia nie kalkuluje, dominuje od początku, gra wysokim pressingiem, to strzela gole i wygrywa. Oczywiście, w tamtych spotkaniach także zawodziła koncentracja. O tym cały czas mówi Kosta Runjaić. W momentach, gdy wydaje się, że wszystko już układa się dobrze, to brakuje mi charakteru i zaangażowania. Wtedy zespół wraca do starych nawyków. A tak nie powinno być - stwierdza Jóźwiak na naszym portalu.

