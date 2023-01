Legia uhonorowała klubowego pasjonata. Wyjątkowa uroczystość, muzeum zyskało patrona

Tak naprawdę wygląda ciało 37-letniego Lukasa Podolskiego! Jedno zdjęcie wszystko pokazało. Nie do wiary

Nie zabrakło byłych gwiazd

To właśnie z inicjatywy Wiktora Bołby powstało klubowe muzeum, którego był kustoszem. Wielki pasjonat historii stołecznego zespołu zmarł przed rokiem w wieku 64 lat. Teraz postanowiono go uhonorować. Jego imieniem nazwano muzeum stołecznej drużyny. Uroczystość odbyła się 17 stycznia i wtedy nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Na tym wyjątkowym wydarzeniu nie zabrakło byłych gwiazd stołecznego klubu. Obecni byli m.in. Michał Żewłakow, Dariusz Dziekanowski, Artur Boruc czy trener Andrzej Strejlau oraz władze wicelidera ekstraklasy.

Był legionistą z krwi i kości

- Jeżeli patrzymy na całą ponad 100-letnią historię Legii Warszawa to Wiktor Bołba jest jej nieodłącznym elementem - powiedział Dariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii, cytowany przez oficjalną stronę zespołu z Łazienkowskiej. - Jest twórcą tego wszystkiego co mieści się w tożsamości stołecznej drużyny. Niestrudzony badacz, pasjonat i znawca historii Legii oraz losów klubowych legend. Jako historyk i dziennikarz z zamiłowania, skreślił m.in. wspaniałe biografie swoich wielkich idoli - Kazimierza Deyny oraz Lucjana Brychczego, a także był jednym z autorów wiekopomnego dzieła - Księgi Stulecia Legii Warszawa 1916-2016 - przypomniał i dodał: - Wiktor swoim życiem udowodnił, jak wielką wartość ma bycie Legionistą. O nim jak nie o wielu można śmiało powiedzieć „legionista z krwi i kości”. Jego muzealna pasja, niespotykana umiejętność kolekcjonowania unikalnych eksponatów, wyjątkowe relacje z ludźmi, których wyrazem jest to niezwykłe miejsce, w którym się znajdujemy. W obecności najbliższej rodziny i grona przyjaciół Wiktora mam zaszczyt uhonorować Jego ogromne zasługi dla Legii i Warszawy. Muzeum Legii Warszawa będzie oficjalnie nosić imię swojego założyciela - podkreślił sternik stołecznej ekipy.

Wiktor Bołba patronem Muzeum Legii Warszawa. Zapraszamy Was do wyjątkowego miejsca, stworzonego przez wyjątkowego człowieka. pic.twitter.com/EZTmunlgic— Legia Warszawa 👑 (@LegiaWarszawa) January 18, 2023

