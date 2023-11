Legia zagra o awans! Ogromne wyzwanie przed wicemistrzami Polski

Kursy TOTALbet: Aston Villa – Legia Warszawa

Trzeba przyznać, że piekielnie trudno w sposób jednoznaczny ocenić postawę Legii Warszawa w obecnym sezonie. Do pewnego momentu wicemistrzowie Polski znakomicie godzili rozgrywki ligowe z występami w europejskich pucharach, prowadząc w PKO BP Ekstraklasie i w tym samym czasie wywalczając awans do fazy grupowej LKE. Wraz z początkiem października w grze podopiecznych Kosty Runjaicia coś ewidentnie się jednak zacięło. Warszawiacy nie grają już z takim polotem jak jeszcze kilkanaście tygodni temu, co doskonale potwierdzają także rozczarowujące wyniki. Dość powiedzieć, że Legia wygrała zaledwie jeden z ostatnich siedmiu meczów ligowych! Sytuacja w lidze nie jest zatem kolorowa, ale piłkarze ze stolicy nieco rekompensują to sobie w Lidze Konferencji Europy. Po czterech kolejkach fazy grupowej wicemistrzowie Polski mają bowiem w dorobku aż 9 punktów, dzięki czemu – do spółki z Aston Villą – przewodzą tabeli grupy E. Co więcej, do zapewnienia sobie awansu do 1/16 finału brakuje jej ledwie jednego „oczka”. Czy uda im się je ugrać już w najbliższy czwartek, podczas wyjazdowego starcia z The Villans? Zdaniem TOTALbet szanse na to są bardzo małe. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną Legii płaci bowiem aż 9.50 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wyniesie 1.27 zł, remis „wyceniono” natomiast na 5.70.

i Autor: TOTALbet

Trudno natomiast dziwić się takim przewidywaniom, Aston Villa w obecnym sezonie prezentuje się bowiem bardzo korzystnie. The Villans pod wodzą Unaia Emery’ego notują ciągły progres, co widoczne jest choćby po ich wynikach w lidze angielskiej. Wystarczy wspomnieć, że klub z Birmingham po trzynastu seriach gier zajmuje w tabeli Premier League czwarte miejsce, premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Co więcej, jego strata do prowadzącego Arsenalu wynosi zaledwie dwa „oczka”, a „plecy” AV oglądają obecnie takie kluby jak Tottenham, Manchester United, Newcastle czy Chelsea. Także w LKE zespół dowodzony przez hiszpańskiego szkoleniowca radzi sobie bardzo dobrze. Już na inaugurację przytrafiła im się co prawda wpadka w Warszawie (porażka 2:3 z Legią), ale w kolejnych spotkaniach byli już bezbłędni – najpierw ograli przed własną publicznością Zrinjski Mostar, na następnie (i to dwukrotnie) rozprawili się z AZ Alkmaar. Czwartkowe zwycięstwo nad Legią sprawi natomiast, że Aston Villa zapewni sobie zarówno awans do fazy pucharowej, jak i – z dużym prawdopodobieństwem – pierwsze miejsce w grupie. Trzeba bowiem pamiętać, że zwycięzcy poszczególnych grup trafią od razu do 1/8 finału, zespoły z drugich miejsc będą natomiast musiały rywalizować jeszcze w 1/16 finału. Wracając jednak do meczu Aston Villa – Legia Warszawa, bezsprzecznym faworytem tego spotkania będą w opinii bukmacherów z TOTALbet gospodarze. Kurs na ich wygraną ustalono bowiem na poziomie 1.27, w przypadku wygranej warszawiaków jest to z kolei 9.50.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Aston Villa – 1.27

remis – 5.70

Legia Warszawa – 9.50

Podwójna szansa:

1X – 1.07

12 – 1.13

X2 – 3.12

Aston Villa strzeli gola:

tak – 1.06

nie – 7.40

Legia Warszawa strzeli gola:

tak – 1.80

nie – 1.90

Strzelec gola:

Ollie Watkins (AV) – 1.76

Jhon Duran (AV) – 1.86

Moussa Diaby (AV) – 2.26

Bertrand Traore (AV) – 2.47

Leon Bailey (AV) – 2.68

Jacob Ramsey (AV) – 2.73

Podane kursy mogą ulec zmianie.

