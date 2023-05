Leszek Ojrzyński prognozuje finisz ligi. Ten zespoły nie spadną z ekstraklasy?

Remis jest w zasięgu Stali

Wydaje się, że w najlepszej sytuacji jest Stal, w której w przeszłości pracował trener Leszek Ojrzyński. - Teoretycznie najłatwiejsze zadanie mają mielczanie – powiedział trener Leszek Ojrzyński. - Również dlatego, że jako jedyni z zagrożonej czwórki grają u siebie. Remis na pewno jest w zasięgu Stali, bo – patrząc na ostatnie wyniki Warty – widać, że poznaniacy już… skończyli sezon - puszcza oko.

Korona to już inny zespół

Szkoleniowiec wierzy w to, że Korona uniknie degradacji. To właśnie z tym zespołem Ojrzyński awansował w ubiegłym roku do ekstraklasy. Jednak na koniec rundy jesiennej rozstał się z beniaminkiem. Jak wypadnie Korona na wyjeździe z Widzewem? - Korona to dziś to już jest inny zespół - twierdzi trener Ojrzyński. - Po moim rozstaniu, choć wciąż jeszcze mam ważny kontrakt, odeszło 10 zawodników. W podstawowym składzie pojawiło się pięciu nowych piłkarzy, w tym wracający po kontuzji Piotrek Malarczyk. Bardzo liczę, że Korona się utrzyma. Jedzie na Widzew, który co prawda w tym roku jest jedną z najsłabiej punktujących drużyn w lidze, ale właśnie dlatego będzie chciał się dobrze pożegnać z kibicami - zaznaczył były trener Korony.

