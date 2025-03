Raków i Jonatan Braut Brunes znów to zrobią? Legia musi uważać na wikinga [ROZMOWA SE]

Leszek Ojrzyński podpisał umowę do końca sezonu. Zajął miejsce Marcina Włodarskiego, który został zwolniony po porażce z GKS Katowice. W tym roku Zagłębie pod jego wodzą zanotowało tylko jedno zwycięstwo, a przegrało pięć razy. W gronie kandydatów do jego zastąpienia był m.in. Czesław Michniewicz. Jednak ostatecznie wybór padł Ojrzyńskiego, który zadebiutuje w niedzielnym meczu z Koroną. Co ciekawe, przed laty pracował w kieleckim zespole. - Doskonale zdaję sobie sprawę w jakiej sytuacji obecnie znajduje się zespół - powiedział trener Leszek Ojrzyński, cytowany przez klubowe media. - Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby spełnić postawiony przede mną nadrzędny cel, jakim jest utrzymanie Zagłębia na najwyższym ligowym szczeblu - dodał.

Leszek Ojrzyński ma plan na utrzymanie Zagłębia

Szkoleniowiec zapewnia, że ma pomysł na to, aby odmienić grę Zagłębia i wyprowadzić go z kryzysu. - Mam plan, który wdrożę już od najbliższego meczu z Koroną - zadekalrował trener Ojrzyński, cytowany przez klubowy portal. - Jestem przekonany, że właściwe uporządkowanie gry w defensywie i ofensywie przyniesie zamierzone efekty. Dotychczas jako szkoleniowiec już kilkukrotnie zarządzałem drużynami w podobnej, trudnej sytuacji, więc również i tym razem w pełni wykorzystam doświadczenie, by Miedziowi pozostali w Ekstraklasie, bo tu jest miejsce tego klubu - podkreślił nowy szkoleniowiec Zagłębia.

