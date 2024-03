i Autor: cyfrasport Aleksander Bobek zamurował bramkę swej drużyny w Grodzisku Wlkp., dzięki czemu ŁKS wygrał z Wartą

Łódź jeszcze nie zatonęła

ŁKS zwiększył dorobek, bo genialny był w bramce Bobek! Beniaminek pokazał, że w gościnie też potrafi

Wydawało się, że los piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego jest już w tym sezonie ekstraklasowym przyklepany. Ba, nawet w samym klubie z Al. Unii chyba przestano wierzyć w możliwość utrzymania w elicie - stąd niedawna decyzja o pożegnaniu z renomowanym szkoleniowcem, Piotrem Stokowcem, i zastąpieniem go Marcinem Matysiakiem. Sprawiało to wrażenie połączenia wariantu oszczędnościowego z planem budowy drużyny już na przyszły sezon, znów w pierwszej lidze. Tymczasem w ostatnich dniach łodzianie dostali nowe życie. Właśnie wygrali drugi mecz z rzędu, co wcześniej w tym sezonie im się nie zdarzyło!