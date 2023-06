Lukas Podolski pokazał, jak odpoczywa od piłki. Fani zachwyceni: „Jesteś wspaniałym tatą”

Dwaj ostatni królowie strzelców ekstraklasy – rodem z Hiszpanii – podzielili się z kibicami swoimi letnimi wojażami. Marc Gual, w koronie snajperskiej w sezonie 2022/23, na zasłużony odpoczynek wybrał się na wybrzeże Portugalii. Z kolei Ivi Lopez, najlepsza „armata” rozgrywek 2021/22, aktualnie bawiący się na Ibizie, wcześniej zafundował sobie i partnerce bajeczne wakacje na drugiej półkuli, gdzie wspólnie pływali z delfinami.

Lukas Podolski, który krótko przed końcem minionego sezonu rozpalił środowisko nie tylko zabrzańskich kibiców informacją o przedłużeniu umowy z Górnikiem do 2025 roku, wybrał inny kierunek letniej kanikuły. „Tradycyjny” – można by rzec, bo przecież w Turcji grał, ma tam wciąż niezliczoną rzeszę fanów, ale także własną posiadłość. I właśnie do kraju na granicy Europy i Azji poleciał mistrz świata z 2014 roku.

Nie sam oczywiście, ale z najbliższymi. W tym – co podkreślił stosownym wpisem i fotką w mediach społecznościowych – z najmłodszym członkiem familii, czyli urodzoną w styczniu Ellą. To trzeci potomek państwa Podolskich, po Louisie (15 lat) i Mayi (7 lat). Gwiazdor ekstraklasy podzielił się z kibicami swą radością z wypełniania ojcowskich obowiązków, a fani nie pozostawili postu bez odpowiedzi. W kilkadziesiąt minut wpis polubiło kilkanaście tysięcy internautów. „Jesteś wspaniałym tatą”, „Najważniejsza rzecz w życiu” – to tylko przykładowe komentarze do słów „My summer love”, którymi zdjęcie z córką opisał Poldi.

