Lukas Podolski przekazał ważną informację! Chodzi o zakończenie jego kariery

Lukas Podolski jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem, który występuje w PKO Ekstraklasie. Były reprezentant Niemiec jest mistrzem świata z 2014 roku i przez wiele lat regularnie występował w kadrze naszych zachodnich sąsiadów. 37-latek w połowie 2021 roku dotrzymał słowa i podpisał kontrakt z Górnikiem Zabrze. Dzięki swoim umiejętnościom nabytych na największych wydarzeniach piłkarskich, Podolski niejednokrotnie zachwycił kibiców "Trójkolorowych". W sezonie 2022/2023 "Poldi" wpisał się dwukrotnie na listę strzelców, ponadto dołożył do tego siedem asyst. Jednym z najbardziej widowiskowych trafień jest na pewno to z meczu z Pogonią Szczecin, gdzie były reprezentant Niemiec pokonał bramkarza z połowy boiska.

Podczas rozmowy z portalem "slazag.pl", Podolski wypowiedziała się na temat swojej przyszłości. - Nie zagrałem w życiu stu meczów, tylko 800 albo 900. Te wszystkie sezony ligowe, turnieje, mistrzostwa z reprezentacją Niemiec... Mieszkanie w hotelach... A gdzie życie prywatne? Bywało, że swojej rodziny nie widziałem po parę tygodni - rozpoczął 37-latek.

Były reprezentant Niemiec wspomniał, kiedy może zakończyć karierę. - Może gdy stadion będzie dokończony i gotowy z czwartą trybuną, to wtedy. Przed starością nikt nie ucieknie, kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie to zauważyć. Z Górnikiem na razie nie rozmawialiśmy o przedłużeniu kontraktu, przyjdzie na to czas - przekazał Podolski.

W marcu 2016 roku został otwarty stadion Górnika, jednak nadal nie powstała czwarta trybuna, na którą ogłoszono przetarg 6 marca na dokończenie budowy stadionu.

