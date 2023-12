Lukas Podolski rozpętał gigantyczną burzę. Pokazał, w jakich warunkach trenują młodzi piłkarze. Widoki, których nikt się nie spodziewał

Sprawa wyszła przy okazji programu telewizyjnego realizowanego przez nadawcę ekstraklasy czyli Canal + Sport. Cykl programów przedstawiający, jak wyglądają akademie piłkarskie w klubach ekstraklasy zatytułowany jest „Witaj w Akademii”. Canal + Sport zaprezentował jak wygląda akademia w Koronie Kielce. Swój program dostępny już na platformie "You Tube" zaanonsował na portalu X. Szybko zareagował na to Lukas Podolski.

„Hej Canal+ Sport, zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam, jak wygląda akademia, to trzeba zobaczyć" — napisał z przekąsem były reprezentant Niemiec, a obecnie piłkarz Górnika.

Na zdjęcia akademii Górnika aż strach patrzeć. Niemal zdemolowana siłownia, zniszczone drzwi do jednego z pomieszczeń, braki w wyposażeniu to obraz nędzy i rozpaczy. Ale to nie wszystko, okazuje się, że w ubiegłym roku zostało otwarte boisko pod balonem do treningów młodych piłkarzy w okresie zimowym. Po miesiącu użytkowania balon runął, najprawdopodobniej z powodu naporu śniegu. Od tamtego zdarzenia minął rok, a balon nie został naprawiony i boisko nie nadaje się do użytku. Podolski nie po raz pierwszy pokazał, że dobro Górnika leży mu na sercu. Być może jego publikacja zdewastowanego obiektu i nagłośnienie tematu, będzie sygnałem do interwencji. Właścicielem Górnika jest miasto Zabrze.

Hej @CANALPLUS_SPORT zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam jak wygląda Akademia to trzeba zobaczyć 🫣🤔 https://t.co/9fOXAIStpN pic.twitter.com/H0CWRdT9P6— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) December 28, 2023