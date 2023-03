Lukas Podolski znów odpali petardę? "W jednej chwili może coś zrobić" [WIDEO]

Piast chce mieć spokojną końcówkę sezonu

W poprzedniej kolejce Górnik przegrywał dwoma bramkami u siebie z Wisłą Płock, ale w drugiej połowie strzelił trzy gole i wygrał! Wkład w ten sukces miał Lukas Podolski, który trafił dwa razy. Najpierw kapitalnie uderzył z rzutu wolnego, a potem w końcówce zapewnił tak potrzebne zwycięstwo. Czy teraz znów to powtórzy w starciu derbowym z Piastem? Będzie to debiut nowego-starego szkoleniowca. Po meczu z Wisłą zespół przejął Jan Urban, który zastąpił Bartoscha Gaula. - Górnik ma innego trenera, my też, wiele rzeczy się zmieniło - powiedział Damian Kądzior, pomocnik Piasta, cytowany przez PAP. - Oba zespoły wiedzą co grają, widzimy jak wygląda tabela. 10 drużyn jest zamieszanych w walkę o utrzymanie. Dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy punktować. Ten dobry okres da nam dodatkowego "kopa". Podolski to klasowy zawodnik, widać, że ma duży wpływ na grę drużyny. Mamy także bardzo dobrą linię środkową i obrońców. Wierzę w to, że uda się go zatrzymać. Chcemy "odjechać" dołowi tabeli i mieć spokojną końcówkę sezonu - stwierdził skrzydłowy gliwiczan.

Podolski to nadal nie tylko nazwisko

Trener Piasta Aleksandar Vuković także docenia klasę gwiazdy Górnika. - Podolski to nadal nie tylko nazwisko, ale i mocny punkt drużyny. W jednej chwili może zrobić coś, co zmienia mecz - Serb komplementował asa zabrzan. - Jestem świadomy, że dla społeczności związanej z Piastem to mecz ważniejszy od innych. Dla nas stanowi to dodatkową motywację. W piątek spodziewamy się innego ustawienia gości. Każda zmiana szkoleniowca daje drużynie pewien bodziec. W Górniku dodatkowo wrócił trener ważny dla klubu i znający ten zespół. Z marszu wie, co trzeba robić. Musimy być gotowi na zmotywowanego rywala, grającego z determinacją i odpowiedzieć tym samym – powiedział trener Vuković.

