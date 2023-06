i Autor: Cyfra Sport Marc Gual

Hiszpan sprawdzi się w stolicy?

Marc Gual mówi wprost. To marzenie króla strzelców po transferze do Legii

W poprzednim sezonie Marc Gual wyrósł na gwiazdę ekstraklasy. Hiszpan był podporą Jagiellonii Białystok. Dla klubu z Podlasia strzelił 16 goli w lidze i został królem strzelców. W ten sposób zapracował na transfer do Legii. Nowy nabytek wicemistrza Polski mówi wprost. To jego marzenie po przenosinach do warszawskiego klubu.