i Autor: Cyfra Sport Marc Gual

Hiszpan znów będzie królem strzelców?

Marc Gual o kulisach transferu do Legii. To zdecydowało o przejściu do wicemistrza Polski

Do Polski Marc Gual przyjechał przed rokiem. Trafił do Jagiellonii i to właśnie w poprzednim sezonie wypromował się w polskiej lidze. Był gwiazdą klubu z Podlasia. To dzięki jego skuteczności zespół utrzymał się w lidze, a on indywidualnie może być zadowolony, bo sięgnął po koronę króla strzelców. Teraz będzie występował w Legii, z którą podpisał trzyletnią umowę. W rozmowie z klubowym portalem warszawskiego klubu opowiedział o kulisach transferu.