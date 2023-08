Marek Papszun już nie krył się z tym, co naprawdę myśli po sukcesach Rakowa Częstochowa. Padły słowa o zazdrości

Poruszające słowa piłkarza Rakowa po meczu z Arisem. Łzy same napływają do oczu, "żałuję, że tata tego nie widzi"

Przez lata kibice Rakowa zachwycali się drużyną, którą skrupulatnie budował Marek Papszun. To on przeszedł z "Medalikami" drogę od drugiej ligi do ekstraklasy, w której szybko przebił się do czołówki. Zwieńczeniem fantastycznego okresu było ostatnie mistrzostwo Polski, po którym 49-latek zaskoczył informacją o odejściu. Papszun wciąż nie znalazł nowego klubu, ale ma nową pracę. Były szkoleniowiec Rakowa jest jednym z ekspertów Canal+ Sport i regularnie śledzi rozgrywki ligowe. Trzyma też kciuki za polskie drużyny w europejskich pucharach, gdzie zwłaszcza jego ostatnia drużyna zachwyca całą Polskę.

Papszun już nie krył się z tym, co naprawdę myśli po sukcesach Rakowa

Raków zameldował się we wtorek w decydującej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Trudny, ale zwycięski dwumecz z cypryjskim Arisem Limassol zapewnił częstochowianom udział w fazie grupowej Ligi Europy, a do upragnionej LM został ostatni krok. Przed zespołem Dawida Szwargi rywalizacja z FC Kopenhaga, której zwycięzca zagra w najważniejszym europejskim pucharze. Papszun cieszy się sukcesami byłej drużyny, co podkreślił w rozmowie z WP SportoweFakty.

- Nie ma we mnie ani odrobiny zazdrości. Nic, zero. Bardzo się cieszę, że ta drużyna, że ten trener odnosi sukcesy. Kibicuję Rakowowi i nic się tu nie zmieni. Jeszcze raz powtarzam: w tym awansie, w pokonaniu Cypryjczyków, rola Dawida Szwargi i sztabu szkoleniowego była bardzo duża - przyznał szczerze 49-latek. To on mógł prowadzić Raków w eliminacjach LM, ale podjął inną decyzję, która na szczęście nie odbiła się źle na wynikach mistrza Polski.

