Michał Listkiewicz: Prezesi z Łazienkowskiej nie pozwolą rzucać w siebie... [MIŚ Z OKIENKA]

Można ją zdobyć łagodną stanowczością skrytą za obliczem pozornej dobroduszności jak u Kazimierza Górskiego, można też wiernością zasadom i genetyczną uczciwością jak u Andrzeja Strejlaua a nawet grzechami różnego kalibru jak u Janusza Wójcika. Czy zadziorny Portugalczyk oprócz charakterku pokaże też w Legii charakter? Prezesi z Łazienkowskiej nie pozwolą rzucać w siebie popielniczkami ani obrażać kobiet jak to było w Lublinie. Życzę senhorowi Goncaio by nie był kiedyś wspominany jak jego koledzy po fachu Sousa, Sa Pinto i Santos czy Vincento Osculati z piosenki Barbary Rylskiej zwanej przez moją mamę Olgę "Ryłem" (panie się przyjaźniły). Na razie Feio różni od odwiedzających kraj nad Wisłą rodaków to, że świetnie mówi po polsku i czuje słowiańską melodię.

Goncalo Feio po objęciu Legii: "Popełniłem duże błędy, ale udowodnię, że ludzie się zmieniają". Komentarz Tomasza Sokołowskiego [WIDEO]

Wielu sportowców wystartowało w wyborach samorządowych, najlepiej powiodło się tym autentycznie związanym z lokalnym środowiskiem. Ci, którzy przybyli na chwilę pograć w lokalnym klubie i poznali przyszłą żonę w pobliskiej dyskotece, przepadli. Piłkarzom Radkowi Majewskiemu z Pruszkowa i Viniciusovi da Silva z Gdyni życzę by ich głos przebił się przez chór wujów zasiedziałych od lat w politycznych strukturach. Czasami lokalni włodarze przeginają w tworzeniu sportowych potęg na miarę lokalnych możliwości. Wójt Stężycy postanowił obok piłkarskiej zbudować też siatkarską potęgę, wszak siatkówka to nasza specjalność. Plan dogonienia Polic, Rzeszowa i Łodzi spalił na panewce a miejscowe dziewczynki musiały ćwiczyć między drzewami w parku bo szkolna sala była zajęta dla pań najemniczek. Dawniej by unikać takich sytuacji budowano przy szkołach niewymiarowe obiekty sportowe zwane kurnikami. Dziś mamy piękne hale i baseny, ale powszechna do nich dostępność to mit.

Trzęsienie w Legii przyniesie efekt, a co w sprawie przyszłości Josue? Były kadrowicz kreśli taki scenariusz

Henryk Sytner jest legendą sportu amatorskiego. Wytrawny dziennikarz radiowy zorganizował i zrelacjonował tuziny masowych imprez kolarskich i narciarskich. Przekonuje mnie jego teza, że sportowiec amator zasługuje na większe uznanie niż zawodowiec. Szczególnie gdy po latach wychodzą na jaw szwindle dopingowe czy finansowe gwiazd stadionów, ulubieńców tłumów. Pasji nie da się przeliczyć na pieniądze choć działalność społeczna za przysłowiową herbatę i słone paluszki na zebraniu budzi dziś pusty śmiech młodych ludzi o korporacyjnym sposobie myślenia. Wiedza i pracowitość bez dodatku empatii i społecznikowskiej żyłki nie przynoszą wielu korzyści. Korpoludek to nie brzmi dumnie.

Jesus Imaz wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. W to celuje gwiazdor Jagiellonii, podoła wyzwaniu?

W mojej od ośmiu lat Gdyni rewolucja na szczytach władzy. Rządzący od ćwierćwiecza Wojciech Szczurek, wybrany kiedyś najlepszym prezydentem miasta w Polsce, odchodzi upokorzony przez tych, którzy przez tyle lat mu klaskali. Takie są prawa demokracji w lokalnym wydaniu. Jakie to przyniesie skutki dla sportu, który w Gdyni ma się całkiem dobrze? Nie wiem, ale porzekadła "lepsze jest wrogiem dobrego" i "nie wylewajmy dziecka z kąpielą" jakoś mi się kołacze po głowie. Oby personalne rewolucje w miastach, powiatach i gminach nie przyniosły zapaści w finansowaniu sportu, szczególnie młodzieżowego.

Bo demagogia w rodzaju "budujmy szpitale, nie stadiony" wciąż ma wielu wyznawców. Na szczęście w życiu co chatka, to zagadka. Nie wierzę, że lepiej już było, musi być lepiej!

Wszystko, czego dotknie, zamienia w złoto. Pomysł Lukasa Podolskiego okazał się hitem, oklaskiwał go inny mistrz świata

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć