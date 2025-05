- Janek najbardziej pali się do gry, on jest nieszczęśliwy, kiedy nie gra. To chłopak, który daje pewną nadzieję, ale w moim przekonaniu powinien zagrać jeszcze sezon w Legii. Wtedy będzie mentalnie gotowy do tego, żeby zagrać w lepszym klubie – dodał Żewłakow.