Miedź zwolni trenera Marcina Kaczmarka? „Wierzę w to, że Lechia odbije się od dna”

Lechia w rundzie rewanżowej przegrała trzy mecze z rzędu. W poprzedniej kolejce została rozbita przez Lecha Poznań, z którym przegrała 0:5. Coraz głośniej mówi się, że w klubie dojdzie do zmiany trenera. W mediach pojawiło się kilka nazwisk. Czy mecz z Miedzią będzie pożegnaniem z osobą trenera Marcina Kaczmarka? Lechia notuje serię pięciu meczów bez wygranej. - Żeby zdefiniować to, co się dzieje w drużynie, to trzeba być w środku, blisko - tłumaczył trener Jacek Magiera w programie "PKO Bank Polski Ekstraklasa raport". - Mam dane i informacje, które widzę za pośrednictwem telewizji lub gdy pojadę bezpośrednio na spotkanie i obejrzę mecz z trybun. Drużyny Lechii ze stadionu nie oglądałem od momentu, gdy grałem z nią jako trener Śląska. Teraz mam wiedzę medialną. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że to drużyna, która zawodzi w tym sezonie i jest przedostatnia w tabeli. Mimo że ma dobrych piłkarzy, to w ostatnich spotkaniach nie wygrywała. Jest to niespodzianka. Wierzę w to, że trener Marcin Kaczmarek wyjdzie z tego kryzysu, a 11 kolejek, które zostały pozwolą mu z zespołem odbić się od dna. Nie chcę tutaj mówić tylko i wyłącznie o Lechii, bo takich drużyn, które są zaangażowane w walkę o utrzymanie jest zdecydowanie więcej - zauważył szkoleniowiec.

