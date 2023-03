Młody gwiazdor Lecha Poznań ma ultraseksowną partnerkę. Jej zdjęcia roztapiają najtwardszy lód, zachwyca urodą

Lech Poznań jest o krok od awansu do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, a krok w tym kierunku lechici zrobili w miniony czwartek. Na własnym terenie pokonali Djurgardens i do Szwecji udadzą się z dwubramkową zaliczką. Może być to kolejna piękna karta historii napisana przez Kolejorza w europejskich pucharach. W dodatku LKE to również wyborne okno wystawowe dla młodych zawodników polskiego klubu, a na pewno wielu skautów ma już w swoim notesie zapisane nazwisko Michała Skórasia. To obecnie największy talent Kolejorza.

Michał Skóraś dziewczyna. Gwiazda Lecha spotyka się z seksbombą

Niewykluczone, że już latem skrzydłowy zdecyduje się zmienić pracodawcę i wyjedzie do zagranicznego klubu. Wówczas miejsce zamieszkania zmieni najprawdopodobniej także Ada Mizgalska. Influencerka jest od kilku lat partnerką Skórasia i zachwyca kibiców urodą. Sama ma wiele wspólnego ze sportem, bo w 2019 roku zajęła trzecie miejsce w Pucharze Polski Juniorów w Taekwondo. Na jej profilu na Instagramie można również zauważyć, że sił próbowała w pole dance. Kibice są przede wszystkim zachwyceni urodą blondwłosej piękności, której zdjęcia znajdziecie w galerii poniżej.