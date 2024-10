Na jaw wychodzi prawda na temat wykszatłcenia Lukasa Podolskiego. W ogóle się o tym nie mówi, aż ciężko uwierzyć

Lukas Podolski jest postacią, której kariera przez całe lata wzbudzała zainteresowanie kibiców na całym świecie. Były zawodnik reprezentacji Niemiec zbliża się już do końca swojej długiej, piłkarskiej drogi, jednakże mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jakie wyszktałcenie ma piłkarz. Mało kto o tym mówi, teraz prawda wychodzi na jaw!

Lukas Podolski. Cała prawda na temat wykszałcenia zawodnika

Nie da się ukryć, że Podolski w trakcie swojej sportowej kariery sięgnął praktycznie po wszystko. Zawodnik w barwach FC Koeln wygrywał 2. Bundesligę, był mistrzem Niemiec z Bayernem Monachium, zdobywcą pucharu kraju i zdobywcą pucharu ligi niemieckiej. Oprócz tego zawodnik może wpisać sobie w CV Puchar Anglii z Arsenalem i Tarczę Wspólnoty. Zdobywał także Puchar i Superpuchar Turcji z Galatasaray Stambuł oraz Puchar Japonii z Vissel Kobe. Jeszcze lepiej wyglądała jego przygoda z reprezentacją Niemiec - zajął 3/4 miejsce na mistrzostwach Europy 2012 i 2016, 2. miejsce na mistrzostwach Europy w 2008, 3. miejsce na mundialu 2006 i 2010 oraz czempionat globu w 2014. Jak jednak wyglądała jego kariera edukacyjna?

W latach 1995-2001 uczęszczał do gimnazjum im. Ericha Kaestnera w Bergheim. Po tym, piłkarz poszedł do szkoły zawodowej Nell-Breuning we Frechen i była to ostatnia jego placówka edukacyjna.