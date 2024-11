Zbigniew Boniek wkurzył się na Szymona Marciniaka. Powiedział to z pełną mocą

Artur Sarnat to legenda Wisły Kraków. Grał w tym zespole przez prawie 10 lat. W Wiśle zakochał się dzięki swojemu tacie, Ryszardowi Sarnatowi, w przeszłości napastnikowi tego klubu. Sarnat rozegrał w barwach „Białej Gwiazdy” aż 257 meczów i prawie 100 razy zachował czyste konto. Z Wisłą, która na przełomie wieków królowała w lidze, zdobył dwa mistrzostwa Polski – w 1999 i 2000 roku. Do tego dorzucił puchar, superpuchar i puchar ligi. Był bardzo ważnym zawodnikiem w zespole Henryka Kasperczaka. Choć nieco w cieniu zawodników robiących liczby i strzelających gole, to w bramce był zawsze pewnym punktem Białej Gwiazdy.

Kibice Wisły Kraków z pewnością pamiętają jego fantastyczny występ przeciwko Barcelonie w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Na Camp Nou bronił kapitalnie, dzięki czemu FC Barcelona wygrała tylko 1:0. To on stał w bramce Białej Gwiazdy w meczach z AC Parmą, Interem Mediolan czy FC Porto.

Futbologia - Jan Tomaszewski po meczu z Portugalią 2024.11.15

Po odejściu z Wisły Kraków, kontynuował karierę jeszcze w kilku klubach. Bronił m.in. w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Polonii Warszawa, Koronie Kielce i Kmicie Zabierzów. Spróbował też swoich sił za granicą, grał w tureckim Diyarbakirsporze. Niestety, nigdy nie udało mu się zadebiutować w reprezentacji Polski, choć dwa razy był do niej powołany. W 1996 roku znalazł się w kadrze na mecz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a w 1998 roku – ze Słowacją.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej prowadził spokojne życie w podkrakowskich Michałowicach. Mieszkał tam z żoną Barbarą (byłą piłkarka ręczna Cracovii). Miał dwie córki: Małgorzatę i Monikę.

W nocy z 16 na 17 listopada w wieku 54 lat po krótkiej walce z ciężką chorobą odszedł wybitny bramkarz Białej Gwiazdy w latach 1993-2002 - Artur Sarnat. Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia 🕯️https://t.co/b9hRMLHqjP— Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 17, 2024