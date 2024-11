Hiszpanie cieszą się z kontuzji Lewandowskiego! Napisali to wprost, tak to argumentują

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona 2 października, tuż przed przerwą reprezentacyjną. Było jasne, że nie wskoczy do bramki parę dni po tym, jak wrócił do treningów, bo przecież parę tygodni wcześniej zakończył karierę i miał lekkie zaległości, ale wielu dziennikarzy i kibiców wierzyło, że już po przerwie na mecze międzynarodowe, 20 października, polski golkiper zadebiutuje w meczu przeciwko Sevilli. Tak się nie stało, a sama wizja debiutu Polaka zaczęła się mocno oddalać – wszystko dlatego, że Inaki Pena spisywał i wciąż spisuje się świetnie w bramce „Dumy Katalonii”. W takiej sytuacji Hansi Flick nie ma najmniejszego powodu, by dokonywać rotacji, która mogłaby zepsuć zgranie zespołu, co bardzo dobrze rozumie sam Szczęsny, o czym mówił przed El Clasico. Do tego FC Barcelona swoją uwagę póki co musiała skupiać tylko między ligę oraz europejskie puchary. Ale już niedługo się to zmieni.

Jak w wielu krajach, tak i w Hiszpanii, w początkowych etapach krajowego pucharu oglądamy raczej drużyny z niższych klas rozgrywkowych. Takie firmy jak FC Barcelona, Real Madryt czy Atletico Madryt wchodzą do gry dopiero później, gdy już nieco słabsze zespoły między sobą rozstrzygną, kto ma prawo grać w tymi większymi. Dlatego też trzecie rozgrywki, w których będzie musiała rywalizować Barcelona, dojdą jej dopiero później, a dokładniej w styczniu. Często praktyką jest też, że to właśnie w krajowym pucharze, trenerzy dają więcej pograć swoim rezerwowym, w tym bramkarzom, zwłaszcza że na początku mierzą się z teoretycznie słabszymi zespołami. To właśnie w tym kataloński „Sport” upatruje szansy dla Wojciecha Szczęsnego, niewykluczone więc, że na debiut polskiego bramkarza w Barcelonie przyjdzie poczekać nam do przyszłego roku!