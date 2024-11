i Autor: Cyfra Sport Wojciech Szczęsny

przykry widok

Aż ścisnęło nas za serce, gdy pokazano, co Wojciech Szczęsny robił podczas meczu z Realem Sociedad. Trudno o wymowniejszą scenę

Wojciech Szczęsny wrócił z emerytury, by wesprzeć FC Barcelona pod nieobecność Marca-Andre ter Stegena. Wydawało się, że tak klasowy napastnik tylko gdy osiągnie odpowiednią formę fizyczną, to wskoczy do bramki w miejsce Inakiego Peny. Hiszpan prezentuje się jednak tak dobrze, że Hansi Flick nie chce zaburzać tego, co dobrze funkcjonuje w jego drużynie. Polak siedzi więc na ławce i czeka na swój debiut. Podczas ostatniego spotkania kamery uchwyciły zachowanie Wojciecha Szczęsnego na ławce rezerwowych i z pewnością wielu fanom zrobiło się przykro.