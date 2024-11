Serce pęka, co dzieje się u Wojciecha Szczęsnego! Przejmująca relacja jego żony. Marina wszystko pokazała

Powódź w Hiszpanii. Ogromne zniszczenia w Barcelonie

Powódź, która w ostatnich dniach nawiedziła m.in. wschodnie wybrzeże Hiszpanii odprowadziła do ogromnych strat i przyczyniła się do zniszczenia sporej części Walencji. Zdjęcia z hiszpańskiego miasta, pokazujące skalę zniszczeń przez wielu określane są jako dramatyczne. Również mieszkańcy Barcelony mogli drżeć o dobytek swojego życia, kiedy w poniedziałek 4 listopada woda zaczęła niebezpiecznie podnosić swój poziom, wdzierając się m.in. do domów - w tym również w miejscu, gdzie mieszka Robert Lewandowski. Ogromna część Katalonii mocno ucierpiała w wyniku obfitych opadów, co postanowiła pokazać również Marina Łuczenko-Szczęsna. Małżonka Wojciecha Szczęsnego wybrała się na oględziny zniszczeń, kiedy woda zaczęła opadać. Ten widok poraża.

Powódź w Barcelonie! Woda zalewa dom Roberta Lewandowskiego. Przerażająca relacja Anny Lewandowskiej

Powódź zniszczyła okolicę domu Szczęsnego

Marina Łuczenko-Szczęsna podczas spaceru postanowiła pokazać swoim fanów za pośrednictwem Instagram Stories, jak ucierpiały tereny wokół miejsca, w którym się znajdują. Uwagę artystki przykuł przede wszystkim drewniany pomost, który najpewniej został po prostu zdemolowany przez podnoszącą się i rwącą wodę. Miejsce to szybko zostało zabezpieczone, aby nikt nie zrobił sobie krzywdy do czasu naprawienia kładki.

Barcelona zalana. Powódź dotknęła również Katalonię

Zdjęcia i nagrania, które opublikowała niedawno Anna Lewandowska pokazywały tylko część zniszczeń, jakie dotknęły Barcelonę i miejscowości ościenne w Katalonii. Pod wodą znalazło się również lotnisko El Prat. Tylko w poniedziałek odwołano tam kilkadziesiąt lotów. W mediach społecznościowych pojawiały się również nagrania pokazujące, jak samochody brodzą w wysokiej wodzie w innych częściach Barcelony. Na razie nie oszacowano strat.