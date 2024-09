Nie żyje legenda Wisły Kraków. Klub przekazał fatalne wieści, to ogromny cios dla „Białej Gwiazdy”

Co ciekawe Tadeusz Czerwiński był z zawodu dyplomatą – działał m.in. w Stanach Zjednoczonych czy ZSRR. Szybko zaangażował się także w działalność Wisły Kraków, dołączając w latach siedemdziesiątych do Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, którego w pewnym momencie stał się nawet wiceprezesem. W XXI wieku również działał w Wiśle, był członkiem rady nadzorczej, a przez kilka miesięcy w 2004 roku pełnił również funkcję prezesa klubu. Później z klubu odszedł, ale znów wrócił, by pełnić rolę członka, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej. Niestety, współpraca z Wisłą nie skończyła się dla niego najlepiej.

Czerwiński był jednym z zatrzymanych w aferze, jaka wybuchła w ostatnich latach wokół Wisły Kraków. Klub stał się przykrywką dla działalności bandytów i Tadeusz Czerwiński był jedną z osób rządzących klubem, która otrzymała zarzuty. Sprawa wciąż jednak nie została rozwiązana, a Czerwiński nie doczekał wyroku sądu. O śmierci Czerwińskiego poinformował sam klub. – W wieku 84 lat odszedł Tadeusz Czerwiński - wiceprezes TS Wisła Kraków w latach siedemdziesiątych, członek Rady Nadzorczej Wisły Kraków, a także Prezes klubu w 2004 roku. Spoczywaj w pokoju – czytamy we wpisie Wisły Kraków na portalu X.

Wisła Kraków w obecnym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Co prawda zespół Kazimierza Moskala dotarł do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji i łącznie zdobył dla polski jeden punkt do rankingu UEFA (Jagiellonia i Śląsk zdobyły tyle łącznie, ale Jagiellonia grać będzie jeszcze w fazie ligowej), jednak nie radzi sobie dobrze w Betclic 1. Lidze, a to przecież powrót do Ekstraklasy jest priorytetem – Wisła w 5 meczach zdobyła ledwie 6 punktów i zajmuje odległe, 14. miejsce.