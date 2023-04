Niebywałe emocje w Legnicy. Legia uratowała remis w doliczonym czasie! [WIDEO]

Wydawało się, że po remisie Rakowa w Radomiu, Legia zmniejszy dystans do lidera tabeli. Okazuje się, że w ekstraklasie wszystko jest możliwe. Skazana na pożarcie, a przez wielu już na spadek Miedź postawiła się Legii. Inna sprawa, że podopieczni Kosty Runjaicia pomogli jej w tym. W 25.min Dominik Hładun z Maikiem Nawrockim tak nieudolnie wyprowadzali piłkę spod własnej bramki, że ta trafiła ostatecznie pod nogi Maxime Dominqueza, który pokonał Hładuna. Na tego gola odpowiedział ten, który od dłuższego czasu ciągnie grę Legii, czyli Josue. Kapitalnie uderzył z rzutu wolnego, i Mateusz Abramowicz wyciągał piłkę z siatki. - Robiłem co mogłem, ale Josue był skuteczniejszy - skomentował akcję bramkarz Miedzi. Nie załamało to gospodarzy, a wręcz w przeciwnie, bo po przerwie ruszyli ze zdwojoną energią i po pięciu minutach znów prowadzili. Piłkę z kilku metrów do bramki skierował Chuca.

Dopiero po wprowadzeniu na boisko siedzących na ławce rezerwowych – Pawła Wszołka, Artura Jędrzejczyka i Carlitosa akcje Legii stały się groźniejsze. W 4. minucie doliczonego czasu, właśnie po akcji Wszołka piłka trafiła w rękę Huberta Matyni. Po interwencji VAR-u i sprawdzeniu przez sędziego głównego, wskazał on na rzut karny. Bezbłędnie wykorzystał go Josue. Później jeszcze pechowiec Matynia trafił do bramki Legii, ale okazał się, że był na spalonym. Miedź zasłużyła na wielkie brawa mimo, że 1 punkt niewiele dał biorąc pod uwagę jej sytuację w tabeli.

Miedź Legnica – Legia Warszawa 2:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Maxime Dominquez (27), 1:1 Josue (41), 2:1 Chuca (50), 2:2 Josue (90+5-karny).

Żółta kartka – Miedź Legnica: Damian Tront, Jurich Carolina, Dimityr Wełkowski, Nemanja Mijuskovic, Maxime Dominquez; Legia Warszawa: Maik Nawrocki, Yuri Ribeiro.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów: 5 797.

Miedź Legnica: Mateusz Abramowicz – Levent Gulen, Nemanja Mijuskovic, Andrzej Niewulis, Jurich Carolina – Dawid Drachal (75. Giannis Masouras), Damian Tront, Chuca (90+2. Santiago Naveda), Maxime Dominquez, Dimityr Wełkowski (90+2. Hubert Matynia) - Angelo Henriquez (71. Luciano Narshingh).

Legia Warszawa: Dominik Hładun – Maik Nawrocki (62. Artur Jędrzejczyk), Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro – Makana Baku (62. Paweł Wszołek), Bartosz Slisz (78. Jurgen Celhaka), Bartosz Kapustka (62. Carlitos), Josue, Filip Mladenovic - Ernest Muci, Tomas Pekhart (78. Maciej Rosołek).