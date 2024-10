Niepokojące słowa Lukasa Podolskiego. Czyżby miał dość? Na te słowa o przyszłości gracza włosy stają dęba

Lukas Podolski zdecydował się na mocną wypowiedź w sprawie Górnika Zabrze. Były mistrz świata i eks-zawodnik Arsenalu, Bayernu Monachium i Interu Mediolan w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" dał wypowiedź na temat swojej współpracy z "Trójkolorowymi", która może zjeżyć włos na głowie. Ta wypowiedź niemieckiego gracza jest wyjątkowo mocna.

Lukas Podolski ostro w sprawie Górnika Zabrze. Czyżby piłkarz miał dość?

Jak przyznał Podolski w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim", w trakcie swojej współpracy z klubem ze Śląska bardzo zainwestował w to, aby drużyna z Zabrza odzyskała dawny blask. Jak zaznacza zawodnik, miał wpływ na politykę transferową i na ogólny kształt klubu, jednakże nie jest przekonany co do tego, czy w przyszłości będzie miał siłę i energie, czy będzie chciał w to wkładać tyle serca, co odecnie.

- Myślę, że ja trochę Górnika podniosłem. Dużo załatwiłem i pomogłem, klub czerpie z transferów. Trzeba się zastanowić, czy warto w to dalej wkładać tyle energii - mówi Podolski w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

Mimo braku przekonania, zawodnik zdaje się zmieniać zdanie co do swojego końca kariery. Jeszcze kilka miesięcy temu powtarzał, że obecny sezon będzie ostatnim, jednakże teraz widzi, że cały czas trzyma dobrą formę.

- Na razie jestem na boisku, nie wiem co dalej. Jak patrzę na swoje dwa ostatnie mecze, to nie widzę, żeby forma szła w dół. Jak tak będzie w maju, to może jeszcze pogram, a jak nie, to może przestanę grać - mówi Poldi.