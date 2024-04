O tym katastrofalnym błędzie mówi cała Polska. Trener Puszczy o straconym golu z Radomiakiem [WIDEO]

Co to było?

Po pierwszej połowie Puszcza prowadziła. Po godzinie gry piłkarz Radomiaka został ukarany czerwoną kartką. Beniaminek grał w przewadze i niebawem wszystko się rozsypało. Koszmarny błąd zaliczył bramkarz Oliwier Zych, którego pokonał golkiper rywali! Gabriel Kobylak wyprowadzał piłkę. Wybił ją na tyle silnie i daleko, że przeleciała całe boisko. Na polu karnym odbiła się jeszcze i w ten sposób kompletnie zdezorientowała młodego bramkarza Puszczy. Zych opuścił bramkę. Gdy zorientował się, że wyszedł za daleko, to próbował szybko zareagować. Jednak było już za późno na reakcję. Piłka wpadła do jego siatki.

Sytuacja wpisała się w klimat Lanego Poniedziałku

Trener Radomiaka Maciej Kędziorek był zadowolony i nawet w żartobliwy sposób podsumował tę sytuację podczas konferencji prasowej. - A co do naszej bramki, to jako że jest Prima Aprilis, to powiem że to ćwiczyliśmy... Oczywiście żartuję, ale ta sytuacja wpisuje się trochę w klimat tego dnia - dodał szkoleniowiec Radomiaka, cytowany przez PAP.

Puszcza sobie nie pomaga

Do śmiechu nie było za to trenerowi Puszczy. Tomasz Tułacz nie mógł odżałować straty gola oraz punktów, które tak są potrzebne jego drużynie w walce o utrzymanie miejsce w elicie. - Bardzo trudno przyjąć taki wynik w sytuacji, w której jesteśmy - powiedział trener Tułacz, cytowany przez PAP. - Emocje we mnie są jeszcze bardzo duże. Nie pomagamy sobie, aby wyjść ze strefy spadkowej i złapać trochę oddechu. Uważam, że mieliśmy wszystko pod swoją kontrolą. Do momentu czerwonej kartki i straty kuriozalnej bramki wyglądaliśmy tak, jak chcieliśmy wyglądać - analizował.

Wszystko mieli w swoich rękach

Wprawdzie Puszcza opuściła strefę spadkową, ale zaraz ponownie może się w niej znaleźć. Wszystko zależy od wyniku meczu Widzewa z Koroną. - Prowadziliśmy i wszystko mieliśmy w swoich rękach - ocenił trener Tułacz, cytowany przez PAP. - Bardzo ciężko przyjmuje się taką sytuację, jaka wydarzyła się. Jeśli nie zmienimy pewnych elementów, zwłaszcza mentalnych, to będzie nam trudno - przekonywał opiekun beniaminka z Małopolski.

Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom 1:1

Bamki:

1:0 Roman Jakuba 4, 1:1 Gabriel Kobylak 66. min

Żółte kartki:

Raphael Rossi, Vusković, Wolski (Radomiak)

Czerwona kartka:

Vagner Dias (63. minuta, Radomiak)

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 1822

Puszcza: Oliwier Zych - Piotr Mroziński, Artur Craciun, Łukasz Sołowiej (46. Wojcinowicz), Roman Jakuba - Jordan Majchrzak (64. Konrad Stępień), Wojciech Hajda (81. Thiago), Jakub Serafin, Bartłomiej Poczobut (65. Hubert Tomalski), Lee Jin-hyun - Kamil Zapolnik

Radomiak: Gabriel Kobylak - Damian Jakubik (46. Jan Grzesik), Raphael Rossi, Luka Vusković, Dawid Abramowicz - Lisandro Semedo (88. Leandro), Bruno Jordao (75. Christos Donis), Luizao, Rafał Wolski (64. Luis Machado), Vagner Dias - Leonardo Rocha (46. Jardel)

