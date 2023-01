O tym marzy Kamil Grosicki. Lider Pogoni Szczecin wysoko zawiesza sobie poprzeczkę [WIDEO]

Pogoń Szczecin chce być na podium. Trener Portowców nie ma wątpliwości co do poziomu zespołu, powiedział to głośno

Medal także będzie sukcesem dla Szczecina

- Na ten moment sytuacja jest trudna, bo mamy 12 punktów straty do prowadzącego Rakowa - powiedział Kamil Grosicki na naszych łamach. - Ale w piłce wszystko jest możliwe. Trzeba walczyć i zrobić wszystko, żeby od samego początku rundy czyli meczu z Widzewem punktować i wygrywać. Na pewno Raków będzie się potykał w trakcie rundy. Musimy patrzeć na siebie i to jest najważniejsze. Chcemy ten sezon zakończyć tak dobrze jak poprzedni. Wydaje mi się, że medal także będzie sukcesem dla Szczecina. Jeśli nie uda się zdobyć mistrzostwa, to chciałbym, abyśmy poprawili miejsce z poprzedniej edycji. Wtedy byliśmy na trzeciej pozycji, więc teraz dobrze byłoby być o oczko wyżej. Musimy na to zasłużyć ciężką pracą, bo kilka zespołów będzie walczyło o najwyższe cele - zaznaczył.

Chce przekroczyć barierę 10 goli w sezonie

Grosicki marzy, aby w tej rundzie poprawić skuteczność w ekstraklasie. - Pierwszy cel, który chcę osiągnąć, to przekroczyć barierę 10 bramek w sezonie - zdradził. - W mojej profesjonalnej karierze, w Turcji, Francji czy Anglii w najlepszym sezonie miałem na koncie dziewięć bramek. Tak samo było w poprzedniej edycji w ekstraklasie. Mam nadzieję, że jak najszybciej przekroczę tę dychę. A jak to zrobię, to wydaje mi się, że kolejne bramki będą wpadać. Mam sytuacje, uwielbiam je stwarzać kolegom, ale też uwielbiam strzelać gole. W tym sezonie jest wyrównana walka o tytuł króla strzelców. Zobaczymy, co się wydarzy w całym sezonie - stwierdził Grociki w rozmowie z naszym portalem.

