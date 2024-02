Ogromne zamieszanie przed meczem Ruch - Legia! Szykuje się wielki skandal, sytuacja jest bardzo napięta

To dlatego Adrian Siemieniec odniósł sukces z Jagiellonią. Tym przekonał do siebie piłkarzy, prezes wicelidera wyjawił

Będą zamieszki pod Stadionem Śląskim? Legia obawia się problemów przed meczem z Ruchem

Jak informował portal Legia.net, jeszcze w czwartek Legia, Ruch i miasto Chorzów prowadziły rozmowy na temat, jak zabezpieczyć dotarcie kibiców warszawskiego klubu na stadion. Ci dotrą do Chorzowa trzema pociągami, które pojawią się na dworcu w półgodzinnych odstępach. Legii zależało na tym, aby podstawić specjalne autobusy, które przywiozły by fanów klubu w odpowiednich odstępach czasów pod stadion. – Legia proponuje, by wszystko odbyło się za pomocą autobusów, by kibice z każdego z pociągów byli transportowani na obiekty jako oddzielna grupa, by nie łączyć wszystkich razem, co pozwoli uniknąć zatorów, a także przyspieszy sam proces wejścia na trybuny przy założeniu wcześniejszego otwarcia bram obiektu. To bardzo istotne, gdyż grupa kibiców Legii będzie naprawdę liczna, a przy tak dużej liczbie ludzi sprawne wejście na obiekt jest niezwykle ważne – czytamy na portalu Legia.net. Jak się dowiedzieliśmy, może być z tym problem.

Z naszych informacji wynika, że strony nie doszły do porozumienia i specjalnych autobusów dla kibiców Legii nie będzie, co z pewnością utrudni im dostanie się na stadion i może wywołać duże niezadowolenie. Grozi to także późnym wejściem na stadion i nie być może nie wszyscy zdążą wejść przed pierwszym gwizdkiem. Jak słyszymy, organizatorzy meczu mają co prawda wcześniej otworzyć bramy dla kibiców gości, jednak to może być niewystarczające. Sytuacja już na wiele godzin przed meczem jest bardzo napięta.