Ostatni taniec Flavio Paixao i Legia pieczętująca wicemistrzostwo Polski?

Kursy TOTALbet: Lechia Gdańsk – Legia Warszawa

Tak fatalnego sezonu osoby związane z Lechią Gdańsk nie wyobrażały sobie nawet w najczarniejszych snach. Przed rozpoczęciem rozgrywek drużyny tej nie typowano może do czołowych lokat, ale wydawało się, że spokojne miejsce w środku tabeli jest z tą kadrą jak najbardziej możliwe. Stało się jednak zupełnie inaczej. Lechiści od samego początku spisywali się fatalnie, za co bardzo szybko utratą posady zapłacił szkoleniowiec – Tomasz Kaczmarek. Jego miejsce chwilowo zajął asystent – Maciej Kalkowski, ale bardzo szybko zluzował go… Marcin Kaczmarek. Jego początki były nawet obiecujące, ale z czasem gdańszczanie powrócili do poziomu z lata 2022 roku. Ostatecznie były opiekun m.in. Wisły Płock poprowadził klub z Pomorza w 18 meczach, wykręcając „zawrotną” średnią 1,28 pkt/mecz. Nic więc dziwnego, że doszło do kolejnej zmiany na stołku trenerskim – w marcu schedę po Kaczmarku przejął David Badia. Jego zatrudnienie od początku wydawało się fatalnym posunięciem i tak też w rzeczywistości było. Drużyna pod wodzą Hiszpana zdobyła zaledwie 2 „oczka” w 7 spotkaniach, pieczętując spadek z PKO BP Ekstraklasy domową porażką z Zagłębiem Lubin (1:3). I choć biało-zielonych już nic nie uratuje przed degradacją, wciąż mogą – przynajmniej w małej części – wynagrodzić swoim fanom ostatnie miesiące. Takim „prezentem” byłoby z pewnością pokonanie na własnym obiekcie Legii, choć w opinii ekspertów z TOTALbet jest to raczej mało prawdopodobne. Wg bukmachera zdecydowanym faworytem sobotniego starcia będą bowiem goście ze stolicy.

PKO Ekstraklasa Raport 15.05

Mecz 33. kolejki przeciwko Legii będzie dla wszystkich lechistów bardzo ważny także z innego powodu. Będzie to bowiem ostatnie domowe spotkanie w barwach tego klubu Flavio Paixao. Doświadczony napastnik występuje w Gdańsku od 2016 roku, stając się w tym czasie niemal legendą biało-zielonych. Portugalczyk łącznie zanotował w barwach drużyny z Pomorza aż 265 meczów, w trakcie których 95-krotnie pokonywał golkiperów rywali. 39-latek stał się zresztą pierwszym obcokrajowcem w historii PKO BP Ekstraklasy, któremu udało się wejść do „Klubu 100”, zrzeszającego zawodników z minimum 100 golami na najwyższym poziomie rozgrywkowym w naszym kraju. Co ciekawe, choć Paixao trzykrotnie trafiał w przeszłości przeciwko Legii Warszawa, były to jeszcze gole strzelane w barwach Śląska Wrocław. Ostatni miał miejsce bardzo dawno – w sezonie 2015/2016. Od tego czasu doświadczony snajper 20-krotnie mierzył się z drużyną ze stolicy, ani razu nie udało mu się jednak pokonać golkiperów rywala. Czy 39-latek, który latem pożegna się z Lechią, zanotuje przełamanie w swoim ostatnim najprawdopodobniej meczu przeciwko Wojskowym? Trudno powiedzieć, choć jego klub nie będzie w tym starciu faworytem. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gdańszczan płaci bowiem 4.15 zł, w przypadku triumfu Legii jest to natomiast 1.87 zł. Warto przy tym nadmienić, że jeden punkt zdobyty na Pomorzu zapewni podopiecznym Kosty Runjaicia wicemistrzostwo kraju.

i Autor: TOTALbet Lechia - Legia

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Lechia – 4.15 remis – 3.95 Legia – 1.87

Podwójna szansa:

1/X – 1.88 1/2 – 1.27 X/2 – 1.25

Lechia strzeli gola:

tak – 1.40 nie – 2.83

Legia strzeli gola:

tak – 1.15 nie – 4.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.20 powyżej 1.5 – 1.22

poniżej 2.5 – 2.12 powyżej 2.5 – 1.70

poniżej 3.5 – 1.45 powyżej 3.5 – 2.70

poniżej 4.5 – 1.17 powyżej 4.5 – 4.85

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 8.75

Podane kursy mogą ulec zmianie.

