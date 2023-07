Patryk Kun ma patent na Superpuchar Polski. Kolejne wyzwanie przed nowym nabytkiem Legii

To dla niej Ivi Lopez pokazuje serduszka po golach. Co za wpis ukochanej gwiazdy Rakowa

Będzie czwarty skalp?

Kun doskonale zna smak tego trofeum, bo zdobył go już trzy razy. Po raz pierwszy podniósł ten puchar przed sześcioma laty, gdy był graczem Arki. Zrobił to w Warszawie w starciu z Legią. To był jego debiut w gdyńskim klubie, w którym spędził tylko sezon. A potem przeniósł się do Rakowa, co było dla niego wyśmienitym wyborem. To właśnie dwa kolejne Superpuchary wygrał z klubem z Częstochowy. Przed dwoma laty znów okazał się lepszy od Legi na Łazienkowskiej. Czy kolejny skalp dopisze już w barwach wicemistrza Polski?

Mógł zostać w Rakowie

Kun zdaje sobie sprawę, że transferem do stołecznego klubu wysoko zawiesił sobie poprzeczkę. Jednak po pięciu latach sukcesów w Rakowie uznał, że pora na zmianę. - Wyszedłem ze swojej strefy komfortu - tłumaczył Kun w rozmowie z oficjalną stroną klubu. - Mogłem zostać w Rakowie, ale chciałem pójść dalej. W Częstochowie nie widziałem aż takiej determinacji z obydwu stron. Legia to idealny krok do rozwoju. W Warszawie mam szansę osiągnąć swoje kolejne cele. Na każdym kolejnym treningu chcę pokazywać się z jeszcze lepszej strony - zaznaczył.

Nie obawia się porównań

Jaką rolę Kun będzie pełnił w stołecznym klubie? Ma zastąpić Filipa Mladenovicia, który nie przedłużył umowy. Reprezentant Serbii na zasadzie wolnego transferu zasilił Panathinaikos Ateny. - Dla mnie Legia to nowe wyzwanie - podkreślił Kun w rozmowie z klubowymi mediami. - Mogę zrobić krok do przodu i stać się lepszym piłkarzem. W ostatnich sezonach na mojej pozycji grał Filip Mladenović. To piłkarz o ogromnej jakości, ze świetnym dośrodkowaniem i dobrymi liczbami. Ale ja mam swój cel. Oczekiwania będą duże. Na pewno pojawią się porównania - przekonywał.

Zawsze można na niego liczyć

W Rakowie Kun zapracował na miano cenionego ligowca. Dostał nawet powołanie do kadry, ale w niej nie zadebiutował. Może przekona do siebie selekcjonera Fernando Santosa, który ma być obecny w Częstochowie? - Cenię w nim to, że zawsze można na niego liczyć. W każdej sprawie - wyznał nam Zoran Arsenić, kapitan Rakowa pod koniec ubiegłego sezonu. - Jest odpowiedzialny. Nie pamiętam, żeby był z nim kiedykolwiek jakiś problem. Widać u niego dużą dyscyplinę i determinację - komplementował.

Muszą pokazać, że są mistrzami Polski

Wspominany Arsenić docenia klasę Kuna, ale nie pozwoli jego nowej drużynie sięgnąć po Superpuchar Polski. - Wiem jedno: z Legią przegraliśmy dwa ostatnie mecze: w lidze i w pucharze - przypomniał Chorwat. Dlatego teraz musimy się zrewanżować i pokazać, że to my jesteśmy mistrzem Polski - stwierdził kapitan Rakowa.

