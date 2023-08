Pawłowski ponownie ustrzeli Jagiellonię? Widzew chce wywieźć komplet punktów z Podlasia

Kursy TOTALbet: Jagiellonia Białystok – Widzew Łódź

Zawodnicy z Białegostoku do inauguracyjnego spotkania z Rakowem Częstochowa przystępowali ze sporymi nadziejami, ale obecny mistrz Polski bardzo szybko sprowadził ich na ziemię. Jagiellonia zagrała bardzo słabe spotkanie, zasłużenie przegrywając 0:3. Rehabilitacja przyszła jednak bardzo szybko. Już tydzień później zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca pokonał przed własną publicznością Puszczę Niepołomice 4:1, sygnalizując tym samym, że przegrana w Częstochowie mogła być jedynie wypadkiem przy pracy. Z meczu przeciwko beniaminkowi z pewnością najmocniej zapamiętamy bramkę zdobytą przez Nene. Portugalczyk udowodnił w minionych miesiącach, że jest prawdziwym specjalistą od strzelania pięknych goli, a kolejne potwierdzenie otrzymaliśmy w starciu z Puszczą. 28-latek posłał prawdziwą bombę zza pola karnego, a strzegący bramki gości Kewin Komar mógł co najwyżej zapłakać. Fani klubu z Podlasia mają z pewnością nadzieję, że ich klub niedawnym zwycięstwem rozpoczął serię, która zostanie przedłużona podczas piątkowego, domowego starcia z Widzewem Łódź. Obie drużyny sąsiadują obecnie w tabeli i choć jest to dopiero początek sezonu, ewentualne punkty zdobyte w tym meczu mogą w przyszłości okazać się bardzo cenne. Zdaniem TOTALbet powinno być to w miarę wyrównane spotkanie, w którym nieco większe szanse na końcowy triumf mają gospodarze. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Jagiellonii płaci bowiem 2.36 zł, w przypadku wygranej Widzewa jest to z kolei 3.05.

Zespół z Łodzi w obecnym sezonie przeszedł natomiast odwrotną drogę do swojego najbliższego rywala. Widzew w pierwszej kolejce – po festiwalu pięknych bramek – pokonał przed własną publicznością Puszczę Niepołomice 3:2. To rozbudziło apetyty drużyny prowadzonej przez Janusza Niedźwiedzia, która miała także chrapkę na wywiezienie jakichś punktów ze Szczecina. Wyjazdowy mecz z Pogonią rozpoczął się zresztą dla nich idealnie, już w czwartej minucie do siatki Dante Stipicy trafił bowiem Bartłomiej Pawłowski. Potem było już niestety zdecydowanie gorzej – w miarę upływu kolejnych minut „Portowcy” napierali coraz mocniej, czego efektem były dwie zdobyte bramki. Ostatecznie to szczecinianie mogli zatem cieszyć się z kompletu punktów, Widzew pozostał natomiast z dorobkiem trzech punktów, co daje mu obecnie dziewiąte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Łodzianie do Białegostoku udają się jednak w bojowych nastrojach, a ich celem jest powtórzenie rezultatu sprzed roku. Wówczas obie ekipy w stolicy Podlasia zmierzyły się już w drugiej serii gier, a dzięki dwóm golom strzelonym w końcówce to podopieczni Niedźwiedzia mogli cieszyć się z kompletu punktów. Ozdobą tego meczu był piękny gol strzelony bezpośrednio z rzutu wolnego przez Bartłomieja Pawłowskiego. Czy 30-latek w najbliższy piątek będzie w stanie dokonać tego ponownie? Przekonamy się już niebawem. Wracając do wyniku końcowego, zdaniem TOTALbet Widzew ma realne szanse na wywiezienie z Białegostoku kompletu punktów, choć nieznacznym faworytem pozostają mimo wszystko gospodarze. Kurs na triumf Jagiellonii wynosi bowiem 2.36, gości z Łodzi natomiast – 3.05.

Skrót meczu pomiędzy Jagiellonią a Widzewem z 2. kolejki sezonu 2022/2023:

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Jagiellonia – 2.36 remis – 3.60 Widzew – 3.05

Podwójna szansa:

1X – 1.39 12 – 1.31 X2 – 1.57

Jagiellonia strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.70

Widzew strzeli gola:

tak – 1.33 nie – 3.15

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.50 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.60 powyżej 1.5 – 1.28

poniżej 2.5 – 1.91 powyżej 2.5 – 1.87

poniżej 3.5 – 1.35 powyżej 3.5 – 3.12

poniżej 4.5 – 1.12 powyżej 4.5 – 5.90

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

