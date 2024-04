Piast zaskoczył Pogoń. Bezsilni Portowcy, zawiódł nawet Kamil Grosicki [WIDEO]

Ruch gra z Widzewem o życie w ekstraklasie i liczy na cud. Nie po raz pierwszy. „Boniek jeszcze w I połowie podszedł do mnie…”

W 11. min po dalekim wyrzucie z autu piłka trafiła na głowę Jorge Felixa, ten przedłużył do Tomasza Huka, który głową strzelił obok bramkarza Pogoni. To piąty gol z rzędu strzelony przez Piasta po stałym fragmencie gry, wyrzucie z autu lub rzucie rożnym. W 21. min ku zaskoczeniu kibiców Piast podwyższył prowadzenie po strzale Felixa z dystansu. Kilkoma akcjami próbował oderwać Portowców Kamil Grosicki, ale i jemu brakowało skuteczności.

W drugiej połowie trener Jens Gustafsson z kolei zmianami próbował odmienić grę drużyny, ale niewiele to dawało. Piast był dobrze zorganizowany, jak było trzeba bronił się całym zespołem. Końcówka była niezwykle dramatyczna. Na sześć minut przed końcem w polu karnym zatrzymany był Linus Wahlqvist ,a po analizie VAR Pogoń otrzymała karnego. Kamil Grosicki zawiódł w ważnym momencie, bo mimo, że zmylił Frantiszka Placha, to strzelił obok słupka. Kilkadziesiąt sekund później piłka wpadła do bramki Piasta po strzale Greka Koulourisa, ale wcześniej jeden z Portowców był na spalonym. Po tej niespodziewanej porażce znacznie zmalały szanse Pogoni na ligowe podium w tym sezonie.

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 0:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Tomas Huk (11-głową), 0:2 Jorge Felix (21).

Żółta kartka - Piast Gliwice: Jakub Czerwiński.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów 18 985.

W 90 min. Kamil Grosicki nie strzelił rzutu karnego (nie trafił w bramkę).

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Leo Borges, Mariusz Malec, Leonardo Koutris (86. Benedikt Zech) - Adrian Przyborek (56. Wahan Biczachczjan), Joao Gamboa (69. Marcel Wędrychowski), Fredrik Ulvestad, Alexander Gorgon (69. Luka Zahovic), Kamil Grosicki - Efthymis Koulouris.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Arkadiusz Pyrka, Tomas Huk, Jakub Czerwiński, Tomasz Mokwa - Michael Ameyaw, Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (80. Tom Hateley), Miłosz Szczepański (80. Michał Chrapek), Serhij Krykun (46. Tihomir Kostadinov) - Jorge Felix (85. Damian Kądzior).(PAP)