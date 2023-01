Piłkarze Wisły Kraków zwyzywani przez trenera rywali. Padły wulgaryzmy, "parszywi ludzie"

Wisła Kraków rozegrała bardzo kontrowersyjny sparing z LASK Linz. W meczu między polską a austriacką drużyną padł wynik, który w dość oczywisty sposób odnosił się do kursów bukmacherskich. Oprócz tego, okazuje się, że Wiślacy zostali zwyzywani przez trenera przedstawicieli austriackiej Bundesligi. Wszystko wyszło na jaw.

Wisła Kraków zwyzywana przez trenera rywali. Padły ostre słowa

Trener LASK Linz, Didi Kuehbauer, w mocnych słowach odezwał się do piłkarzy Wisły w 37. minucie meczu,gdy jeden z piłkarzy z Austrii został sfaulowany. Szkoleniowiec LASK nie przebierał w słowach.

- - Czy ty jesteś normalny? Zamknij pysk, k***a. Gramy towarzyski mecz gówniarzu. Co za parszywi ludzie - komentował Didi Kuehbauer cytowany przez austriackie media.

Sam szkoleniowiec tuż po meczu przeprosił za swoje zachowanie.

- To był bardzo twardy mecz, mimo to, że był to tylko sparing. W pewnym momencie emocje sięgnęły zenitu. Mogłem użyć określeń nie na miejscu, które obraziły drużynę przeciwną. Chciałbym za to przeprosić - powiedział szkoleniowiec cytowany przez rzecznika klubu.